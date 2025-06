Alior Bank zniknie z polskiego rynku? Decyzja do września

PZU, właściciel m.in. Banku Pekao i Alior Banku, przygotowuje się do głębokiej restrukturyzacji. Jej celem ma być utworzenie zintegrowanego holdingu bankowo-ubezpieczeniowego. Jak zapowiadają przedstawiciele grupy, dzięki planowanym zmianom możliwe będzie uwolnienie 15–20 miliardów złotych nadwyżki kapitałowej.

Jak przekazuje "Rzeczpospolita", choć struktura nowego holdingu już się klaruje – Bank Pekao ma pełnić w nim kluczową rolę – los Alior Banku wciąż nie został przesądzony. Podczas spotkania z analitykami prezesi PZU i Pekao, Andrzej Klesyk i Cezary Stypułkowski, potwierdzili, że rozpatrywane są trzy różne warianty dalszych działań.

Trzy możliwe ścieżki

Pierwszy z nich zakłada włączenie Aliora w struktury Banku Pekao. Choć do tej pory Pekao miało podchodzić do tego pomysłu z rezerwą, prezes Stypułkowski oszacował, że mogłoby to przynieść dodatkowe 7 mld zł nadwyżki kapitałowej.

Druga opcja przewiduje, że Alior pozostanie odrębnym bankiem, ale udział PZU w jego akcjonariacie spadnie poniżej 10 proc. W takim układzie PZU mogłoby zachować pośrednią kontrolę nad bankiem, wykorzystując rozproszoną strukturę właścicielską.

Trzeci, najbardziej radykalny scenariusz zakłada sprzedaż Aliora poza grupę PZU. Obecna kapitalizacja banku na GPW wynosi ok. 12,86 mld zł, z czego pakiet 32 proc. należący do PZU wart jest około 4 mld zł. Taka transakcja mogłaby, według szacunków, uwolnić około 4,8 mld zł kapitału.

Kto mógłby przejąć Alior Bank?

W przypadku sprzedaży banku, wiele zależałoby od nabywcy, wskazują analitycy i wyliczają, że gdyby przejęcia dokonał PKO BP – bank prawdopodobnie zostałby wchłonięty i przestałby funkcjonować pod własną marką. Podobny los mógłby go spotkać, gdyby kupcem okazały się zagraniczne banki działające już w Polsce, takie jak BNP Paribas czy Credit Agricole.

Inaczej miałaby wyglądać sytuacja, gdyby bank przejął inwestor spoza polskiego rynku, np. węgierski OTP lub włoski Unicredit. Wówczas, zdaniem bankowców, możliwe byłoby utrzymanie niezależności Alior Banku.

Scenariusze pod lupą analityków

Eksperci zgodnie przyznają, że wybór jednego z trzech scenariuszy będzie zależał nie tylko od aspektów ekonomicznych, ale także politycznych. – Gdyby nie konieczność reorganizacji grupy PZU, decyzję w sprawie Aliora można byłoby odłożyć o kilka lat – mówił na łamach "Rz" Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. – Bank odbudował swoją pozycję, osiąga dobre wyniki i wypłacił pierwszą dywidendę. Z punktu widzenia rynku radzi sobie samodzielnie – podsumował.

Według eksperta, niedawno najbardziej prawdopodobny wydawał się wariant sprzedaży banku inwestorowi zagranicznemu. Jednak, jak wskazał, po wypowiedziach premiera Donalda Tuska o repolonizacji gospodarki oraz po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, taki scenariusz wydaje się dziś mniej realny. W tej sytuacji, zdaniem analityka, najbardziej prawdopodobny może być kompromis polegający na tym, że Alior Bank pozostałby częścią grupy, ale z ograniczonym udziałem Skarbu Państwa.

Z kolei Michał Sobolewski, analityk BOŚ Banku, ocenił, że fuzja z Pekao byłaby dla Aliora najbardziej korzystna, o ile zadbano by o interesy mniejszościowych akcjonariuszy. Jego zdaniem taka integracja mogłaby przynieść korzyści w postaci tańszego finansowania i synergii kosztowych, ale ograniczyłaby konkurencję na rynku – co z kolei mogłoby być niekorzystne dla klientów.

Czytaj też:

Tyle złota zgromadził NBP. Polska w światowej czołówceCzytaj też:

6,5 miliona Polaków zastrzegło swój PESEL. Nowe dane Ministerstwa Cyfryzacji