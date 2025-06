6,5 miliona Polaków zastrzegło swój PESEL. Nowe dane Ministerstwa Cyfryzacji

Od 1 czerwca 2024 roku wszystkie instytucje finansowe, takie jak banki czy firmy pożyczkowe, są zobowiązane do weryfikacji statusu numeru PESEL przed udzieleniem kredytu lub pożyczki. Jak przekonuje Ministerstwo Cyfryzacji, zastrzeżony PESEL gwarantuje, że wniosek zostanie dokładnie sprawdzony pod kątem tożsamości osoby składającej go, co znacznie zmniejsza ryzyko wyłudzeń.

Coraz większa świadomość społeczna

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, od początku 2025 roku liczba osób z aktywnie zastrzeżonym numerem PESEL wzrosła o ponad milion, osiągając już 6,5 miliona. To wyraźny sygnał, że Polacy coraz poważniej traktują kwestie bezpieczeństwa swoich danych osobowych i chcą skutecznie chronić się przed kradzieżą tożsamości oraz różnego rodzaju oszustwami.

– Zastrzeżenie numeru PESEL zajmuje tylko kilka chwil, a może nas skutecznie ochronić przed skutkami kradzieży danych osobowych – podkreśla wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Zajmuje kilka chwil i jest odwracalne

MC przypomina, że zastrzeżenie numeru PESEL to bezpłatna i szybka usługa dostępna w aplikacji mObywatel lub na portalu internetowym mobywatel.gov.pl. Można ją również zrealizować osobiście, składając wniosek w dowolnym urzędzie gminy. Każdy, kto chce chronić swoje dane, może z niej skorzystać.

Co ważne, zastrzeżenie PESEL nie jest działaniem nieodwracalnym. W przypadku potrzeby, np. przy zaciąganiu kredytu, można łatwo cofnąć zastrzeżenie, a następnie ponownie je aktywować. Elektronicznie można nawet ustawić datę i godzinę automatycznego ponownego zastrzeżenia numeru PESEL.

Co 40 minut ktoś posługuje się skradzioną tożsamością

Liczba prób wyłudzeń kredytów w Polsce rośnie i osiąga nowe rekordy. Według danych opracowanych przez Związek Banków Polskich, w I kwartale 2024 roku zarejestrowano 3 069 takich przypadków, co stanowi wzrost o 12 proc. względem IV kwartału 2023 roku (2 739 prób). Oznacza to, że średnio co 40 minut ktoś posługiwał się skradzioną tożsamością, by próbować wyłudzić pieniądze z banku. Najwięcej incydentów odnotowano w województwach dolnośląskim, śląskim i mazowieckim.

Łączna wartość prób wyłudzeń sięgnęła 82,9 mln zł, co jest o 55 proc. wyższą kwotą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spośród wszystkich odnotowanych prób popełnienia przestępstwa finansowego, tylko 9 dotyczyło kwot przekraczających milion złotych. Statystycznie każdego dnia próbowano ukraść na cudze nazwiska około 911 tysięcy złotych.

