Od lipca UE wprowadza nowy obowiązek w internecie? Ministerstwo wyjaśnia

"W ostatnich dniach w niektórych mediach pojawiły się nieprawdziwe informacje o rzekomym pomyśle Komisji Europejskiej dotyczącym wprowadzenia obowiązkowej aplikacji weryfikującej wiek użytkowników stron internetowych, bez której nie będzie możliwości korzystania z tych stron" – czytamy w piątkowym komunikacie MC.

Podkreślono w nim, że w europejskim porządku prawnym nie ma dziś przepisu, który zobowiązuje użytkowników serwisów internetowych do weryfikacji wieku, aby zalogować się do różnego rodzaju platform. Również w Polsce nie ma podstaw prawnych do wymagania weryfikacji wieku.

"Obywatele Polski nie są zobowiązani do korzystania z żadnej aplikacji mobilnej do potwierdzania wieku, która miałaby im umożliwić korzystanie z serwisów internetowych" – napisano.

Weryfikacja wieku w internecie. "Nie będzie obowiązkowa"

Wyjaśniono, że Komisja Europejska pracuje nad udostępnieniem państwom członkowskim technologii umożliwiającej anonimową weryfikację wieku. Ma to nastąpić w lipcu 2025 r. jako rozwiązanie tymczasowe.

"Nie będzie to rozwiązanie obligatoryjne. Docelowo tego typu technologia będzie znajdowała się w europejskim portfelu tożsamości cyfrowej. Nie będzie obowiązkowa dla użytkowników" – dodano.

Wskazano, że w Polsce prace Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki skupiają się na wdrożeniu aktualnej mapy drogowej rozwoju aplikacji mObywatel oraz europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

"Aplikacja mObywatel już dziś pozwala na weryfikację wieku poprzez możliwość przekazywania danych do instytucji z nią zintegrowanych (backsystem) z mDowodu, gdzie zawarta jest wyłącznie informacja o potwierdzeniu pełnoletniości, bez przekazywania jakichkolwiek danych użytkownika – to rozwiązanie ma być podstawą przy wdrożeniu europejskiego portfela tożsamości cyfrowej (zgodnie z eIDAS 2)" – napisano w komunikacie.

