Szykuje się nowelizacja ustawy. Chociaż trochę mniej biurokracji dla hodowców

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Celem tej inicjatywy jest ulżenie gospodarstwom, które utrzymują bydło, świnie, owce, kozy czy konie.

W obecnym stanie prawnym rolnicy ubiegający się o zwrot akcyzy załączają do wniosku zaświadczenie wystawiane przez powiatowego przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Zaświadcza ono liczbę zwierząt w gospodarstwie lub przelicza jednostki bydła, kóz, owiec lub koni.

Uzyskanie tego dokumentu to zbędne formalności, strata czasu na dojazd do urzędu, stanie w kolejce, oczekiwanie na dokument. Teraz ma się to zmienić.

Hodowcy będą mieli mniej biurokracji

Nowelizacja umożliwi hodowcom pobranie wymaganych dokumentów z bazy ARiMR. Jednocześnie automatycznie będą generowane wymagane zaświadczenia na podstawie danych już dostępnych w agencji, które można będzie dołączyć do wniosku o zwrot podatku.

"Dzięki nowym przepisom rolnicy nie będą musieli odwiedzać biur ARiMR, by zdobyć niezbędne zaświadczenia. To oznacza oszczędność czasu, uproszczenie procedury oraz większą przejrzystość i dostępność całego systemu. Zmiany mają również odciążyć administrację i przyspieszyć obsługę wniosków" – informuje portal wp.pl.

Jeśli prace legislacyjne pójdą sprawnie, rolnicy będą mogli z niej skorzystać jeszcze w tym sezonie.

Ministerstwo rolnictwa zakłada, że zmiana poprawi sytuację finansową gospodarstw i zwiększy ich konkurencyjność w kontekście rosnących kosztów produkcji.

Resort przewiduje, że łatwiejszy dostęp do uzyskania zwrotu zachęci do składania wniosków tych, którzy z powodu dotychczasowych trudności odpuszczali sprawę.

Czytaj też:

Stawki VAT. Poseł chce zmiany kuriozalnych przepisów