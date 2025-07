Wzrost stopy bezrobocia. "Efekt reformy rynku pracy"

"Wzrost liczby bezrobotnych w czerwcu to niezwykle rzadkie zjawisko. Historycznie tylko dwa razy zdarzyła się taka sytuacja: w 2020 r. i teraz. To jednak nie jest sygnał do niepokoju. Pracodawcy bowiem w większości nie deklarują chęci redukcji zatrudnienia w najbliższym czasie. Na rynku pracy sytuacja będzie stabilna. Na tę anomalię statystyczną ma wpływ reforma rynku pracy, w tym urzędów pracy. Pozwala ona rejestrować się w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania jak było wcześniej. Po drugie, w urzędach pracy mogą się rejestrować rolnicy. Te zmiany spowodują także przetasowanie w regionalnym bezrobociu" – skomentował dane z rynku pracy Zielonka, cytowany w komunikacie.

Tyle wyniosła stopa bezrobocia zarejestrowanego

Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS), stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5,2 proc. na koniec czerwcu 2025 r. wobec 5 proc. miesiąc wcześniej. W czerwcu 2024 r. stopa ta wyniosła 4,9 proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca 2025 r. wyniosła 797 tys. wobec 782,8 tys. miesiąc wcześniej.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9% na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

Wzrost bezrobocia młodych ludzi w Polsce

W Polsce bezrobocie młodych rośnie w zastraszającym tempie. Branżowy portal zapytał analityków, dlaczego tak się dzieje.

Z danych Eurostatu wynika, że w maju 2025 roku stopa bezrobocia w grupie wiekowej osób do 25 lat wyniosła w Polsce 13,5 proc., co oznacza wzrost aż o 27,4 proc. rok do roku. To najwyższy wzrost w całej Unii Europejskiej mimo tego, że ogólna stopa braku pracy jest w Polsce jedną z najniższy w Unii.

Analitycy ManpowerGroup uważają, że powodem wzrostu bezrobocia wśród młodych Polaków może być zmieniający się rynek pracy, kształtowany przez zauważalne spowolnienie gospodarcze w wielu krajach, w tym u najważniejszych partnerów handlowych Polski, jak również napięta sytuacja geopolityczna, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na kadry.

Kolejny czynnik stanowi postępująca automatyzacja i digitalizacja, w tym sztuczna inteligencja, które ograniczają liczbę najprostszych zadań, będących tradycyjnie naturalną drogą wejścia młodych ludzi na rynek pracy.

Czytaj też:

Polacy zaniepokojeni. Tak postrzegają gospodarkę państwaCzytaj też:

Fatalne wieści z rynku pracy. "Bezrobocie będzie coraz wyższe"