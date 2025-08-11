To ona będzie szefem Urzędu Regulacji Energetyki. Jest decyzja premiera

Powołanie na stanowisko prezesa URE poprzedziła procedura otwartego i konkurencyjnego naboru.

"Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji na tych rynkach" – czytamy w komunikacie.

Renata Mroczek to pierwsza kobieta na tym stanowisku

Renata Mroczek jest siódmym prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i pierwszą kobietą na tym stanowisku. Od 30 października 2024 r. pełniła funkcję wiceprezesa URE. Wcześniej, od 2017 r. kierowała Środkowo-Zachodnim Oddziałem Terenowym URE z siedzibą w Łodzi – największą terenową jednostką Urzędu obejmującą swoją właściwością województwo mazowieckie i łódzkie.

W lipcu br. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że w wyniku naboru na stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wybrano kandydaturę Renaty Mroczek.

Czym zajmuje się prezes URE?

Obowiązki i kompetencje prezesa URE są ściśle związane z polityką państwa w zakresie energetyki, tzn. warunkami ekonomicznymi funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, koncepcją funkcjonowania rynku oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązku dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.

Działania podejmowane przez niezależny organ regulacyjny skierowane są na wypełnienie celu wytyczonego przez ustawodawcę, a zmierzającego do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Czytaj też:

Jak obniżyć rachunki za prąd? Klienci dostali nowe narzędzie