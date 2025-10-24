Podatek ETS2. Co z finansowaniem wymiany kotłów? Ministerstwo odpowiada

Resort odpowiedział, że do czasu wdrożenia unijnej dyrektywy EPBD, polskie przepisy nie zakazują finansowania, a także zaznacza potrzebę uwzględnienia przepisów przejściowych dla programów finansowych będących w trakcie realizacji (np. Czyste Mieszkanie lub Stop Smog).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakomunikowało również możliwość wsparcia finansowego układów hybrydowych np. kotła gazowego z kolektorami słonecznymi lub pompą ciepła, o znacznym udziale energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wzrost kosztów ogrzewania

Jednocześnie MKiŚ podkreśliło jednak konieczność poinformowania beneficjentów o ryzykach związanych z ewentualnym możliwym wzrostem kosztów tego typu ogrzewania po 2027 r., kiedy zacznie obowiązywać system ETS2.

Według SPIUG, obecnie brak jednak rzetelnych analiz ewentualnego wpływu ETS2 na koszty ogrzewania, jeżeli ETS2 wszedłby w życie we wcześniej planowanej postaci.

Tusk: Polska zablokowała wejście tego rozwiązania

Premier Donald Tusk mówił w czwartek o "kamieniu z serca" po uzyskaniu zapisu o rewizji ETS2 – unijnego systemu opłat klimatycznych, który miał wejść w życie w 2027 r. – ETS2 byłby bardzo niekorzystny dla polskich użytkowników. Cieszę się, że udało się nam wpisać rewizję tego projektu, czyli zablokowanie wejścia tego rozwiązania w 2027 r. – poinformował szef rządu.

Jak tłumaczył, kluczowa była współpraca z krajami nordyckimi i bałtyckimi, tradycyjnie proklimatycznymi, które "przyjęły nasz punkt widzenia". – Mamy prawo do dumy, bo ten polski punkt widzenia staje się coraz bardziej powszechny – przekonywał Tusk.

Unijny podatek ETS2. "Rządowy sukces w Brukseli"

ETS2 został przyjęty wiosną 2023 r. i według planu miał ruszyć w 2027 r. "Rządowy sukces w Brukseli ma szczególne znaczenie dla polskich rodzin. ETS2, zgodnie z pierwotnym planem Komisji Europejskiej, miał objąć emisje z transportu i ogrzewania, co przełożyłoby się na wyższe ceny paliw, gazu i węgla, a podwyżki najbardziej dotknęłyby rodziny o niskich i średnich dochodach" – napisała w komunikacie Kancelaria Premiera.

