Padło pytanie o rząd Tuska i ETS2. "Czy oni mają ludzi za idiotów?"

- Czy oni naprawdę mają ludzi za idiotów? A kto głosował w Parlamencie Europejskim za ETS2 z Europejską Partią Ludową? Donald Tusk. Kto głosował za zakazem rejestracji samochodów spalinowych? Środowisko Donalda Tuska - powiedział Jacek Ozdoba w „Graffiti” Polsat News.

Polityk PiS stwierdził, że to środowisko Donalda Tuska wymyśliło ETS2 raz mechanizm MSR, czyli Micro Stability Reserve, który spowodował, że "30-40 proc. naszego rachunku jest dzisiaj europodatkiem".

- Jeżeli ktoś się wycofuje z własnych dokonań, które zrobił w PE, to bądźmy konsekwentni i niech powie, że to wszystko, co dzisiaj chce wypić Donald Tusk, to jest to piwo, które sam nawarzył – stwierdził.

Znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale i polityczne

– Do konkluzji po szczycie Rady Europejskiej udało się wpisać kluczowe słowo, jakim jest "rewizja", czyli zmiany w tym projekcie wtedy, kiedy to będzie według państw członkowskich potrzebne. To oznacza jeszcze nie gwarancję, ale możliwość – a o to de facto szedł bój – przełożenia, zablokowania [nowego unijnego podatku – przy. red.] tak, żeby to nie weszło w życie w 2027 r. – ogłosił w czwartek premier.

Wcześniej rozgłośnia RMF FM podała, powołując się na "unijnego dyplomatę", że grupa krajów UE, m.in. Słowacja, Węgry, Cypr i Bułgaria, opowiedziała się za wynegocjowanym przez Polskę na szczeblu ambasadorów zapisem, który mówi o rewizji ram wdrożenia ETS2 "we wszystkich aspektach".

Zgodnie z unijnymi założeniami, od 2027 r. ETS2 miałby objąć sektory dotąd wyłączone z głównego systemu ETS: transport drogowy oraz budownictwo (ogrzewanie). W praktyce koszty życia będą rosnąć z każdym rokiem i to dotkliwie.

Dla obecnego rządu odsunięcie wdrożenia kontrowersyjnego mechanizmu jest istotne nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także politycznych. W 2027 r. odbędą się bowiem wybory parlamentarne.

Nowy podatek zostanie opóźniony? "Polska obroniła zapisy"