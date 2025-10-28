Rząd chce ograniczyć kolejną ulgę. Wiadomo, kto zapłaci

Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku. Obecnie dochód ze sprzedaży mieszkania, które podatnik posiadał krócej niż pięć lat, może być zwolniony z podatku, jeśli środki zostaną przeznaczone na tzw. własne cele mieszkaniowe w ciągu kolejnych trzech lat.

Ulga na pierwsze mieszkanie, dla reszty podatek

Po zmianie przepisów z ulgi będzie więc można skorzystać tylko wtedy, gdy zakupiona nieruchomość rzeczywiście stanie się miejscem zamieszkania podatnika. Ministerstwo Finansów chce doprecyzować zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej, "poprzez wskazanie, że ma ona służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika”.

Nowe regulacje zakładają, że z preferencyjnych zasad będą mogły skorzystać wyłącznie osoby, które nie posiadają żadnego innego mieszkania. Celem tej zmiany jest ograniczenie nadużyć i zapobieganie sytuacjom, w których z ulgi korzystają właściciele kilku nieruchomości.

Oddasz mieszkanie – unikniesz podatku

Projekt przewiduje jednak wyjątek: jeśli podatnik posiada więcej niż jedno mieszkanie, będzie mógł zachować ulgę, o ile w ciągu trzech lat od sprzedaży przekaże drugą nieruchomość w formie darowizny dzieciom, wnukom, Skarbowi Państwa lub gminie.

Nowe regulacje mają ograniczyć możliwość unikania podatku przez osoby inwestujące w nieruchomości. Przepisy mają uderzyć m.in. w tzw. flipperów – czyli osoby, którzy kupują mieszkania, remontują je i następnie odsprzedają z zyskiem.

