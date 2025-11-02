Cud Mileia 2.0

Stawką tzw. wyborów połówkowych, które odbyły się pod koniec października, były teoretycznie 127 miejsc z 257 w izbie niższej Kongresu i 24 miejsca z 72 w Senacie. W praktyce bój toczył się o dalszy rozwój gospodarczy, stabilność argentyńskiej waluty oraz o przyszłość reform wprowadzanych przez Javiera Mileia. Obóz prezydenta szacował przed głosowaniem, że sukcesem będzie wynik na poziomie 30–35 proc. Tymczasem partia La Libertad Avanza zmiażdżyła opozycję, zdobywając 40,8 proc. Politycy z lewicowego ruchu peronistowskiego Siła Ojczyzny (FP) ponieśli porażkę, zdobywając niecałe 25 proc. głosów.

Dzięki tak zdecydowanej wygranej w październikowych wyborach prezydentowi, który zasłynął na całym świecie jako ten, który prowadzi politykę „cięć piłą łańcuchową”, łatwiej będzie kontynuować wolnorynkowy program ograniczania wydatków państwowych i deregulacji argentyńskiej gospodarki. Jego partia od grudnia będzie zatem mieć wystarczającą liczbę głosów, aby blokować ewentualne próby impeachmentu prezydenta.

Historia argentyńskich bankructw