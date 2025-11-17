KO obiecała pomoc dla seniorów. Projekt wisi na włosku

Zgodnie z planami rządu od nowego roku ma w Polsce funkcjonować bon senioralny. To świadczenie skierowane do seniorów powyżej 75. roku życia, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich życiowych potrzeb i potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Świadczenie będzie miało formę "odwróconego babciowego", które zostanie zrealizowane w formie usługi opiekuńczej. Bon ma bowiem stanowić formę wsparcia dla rodzin, które opiekują się osobami starszymi powyżej 75. roku życia.

Według założeń, nowe świadczenie ma mieć wysokość 2 150 zł brutto. Świadczeniobiorcy nie będą jednak otrzymywać gotówki na konto, ale będą otrzymywali odpowiednie usługi np. pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Ciemne chmury nad projektem

Jak jednak informują media, w rządzie powstały poważne wątpliwości, czy zaproponowany przez minister Marzenę Okłę-Drewnowicz projekt powinien być kontynuowany.

"Projekt w przedłożonym kształcie — z uwagi na zastosowane rozwiązania i zasadnicze wady prawno-legislacyjne, jak również poważne skutki społeczne — budzi wątpliwości co do zasadności dalszego jego procedowania w obecnie przedstawionym kształcie" — wskazuje Rządowe Centrum Legislacji.

Co ważne, wprowadzenie bonu senioralnego to nie tylko realizacja jednej z obietnic zwartej w "100 konkretach" Koalicji Obywatelskiej, ale także element obligatoryjnej reformy zawartej w Krajowym Planie Odbudowy.

Eksperci RCL zarzucają projektowi m.in. nierealistyczny termin wdrożenia. Jak wskazano w komunikacie, budzi on wątpliwości nie tylko z uwagi na bieżący etap prac legislacyjnych nad projektowaną ustawą, ale także konieczność zapewnienia odpowiedniego czasu dla prac w Sejmie oraz dla prezydenta. Co więcej, w projekcie brak "odpowiedniej vacatio legis, która umożliwi adresatom projektowanych przepisów dostosowanie się do zmieniającego się stanu prawnego".

