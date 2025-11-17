Osoby starsze oburzone propozycją rządu. Nie otrzymają pomocy

Pod koniec października Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Przypomnijmy, że przez niemal rok rządzącym nie udało się poddać jej pod głosowanie w Sejmie. Tymczasem osoby z niepełnosprawnościami coraz głośniej domagały się wypracowania odpowiednich dla nich rozwiązań.

Regulacja zakłada, że wnioski o ustalenie prawa do asystencji będzie można składać od 1 stycznia 2027 roku. Według szacunków MRPiPS ze wsparcia skorzysta ok. 100 tys. osób. Na początku listopada projekt trafił do Sejmu.

Wprowadzenie możliwości uzyskania pomocy ze strony asystenta to realizacja jednego z zapisów umowy koalicyjnej. To także wypełnienie zobowiązania wynikającego z Konwencji ONZ. Jak się jednak okazuje, przedstawione przez rząd propozycje nie spełniają oczekiwań wszystkich grup społecznych, które mogą potrzebować pomocy.

Z zapisów ustawy wykluczone zostały osoby po 65. roku życia, co wzbudza poważne kontrowersje. Pomysł krytykują eksperci i organizacje społeczne.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada, że seniorzy powinni korzystać z innych form instytucjonalnego wsparcia. Resort wskazuje, że istnieje możliwość skorzystania z programu „Opieka 75+” oraz planowanego bonu senioralnego.

Co proponuje rząd?

Z asystencji osobistej będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat, które uzyskały co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Od 2030 r. program obejmie również młodzież od 13. roku życia. Jak tłumaczył rzecznik rządu asystent będzie wspomagał osobę z niepełnosprawnością w codziennym życiu, w kwestiach związanych z poruszaniem się, robieniem zakupów, a także w sprawach związanych z higieną, życiem kulturalnym i społecznym.

Pomoc będzie świadczona w wymiarze od 20 do nawet 240 godzin miesięcznie. Stawka wynagrodzenia będzie wynosiła od 49 do 55 zł brutto za godzinę.

Według przyjętego przez rząd projektu, ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r.

Czytaj też:

W którym kraju Europy emeryci dostają najwięcej? To cel wielu PolakówCzytaj też:

Przeciętna emerytura w 2026 roku. Co czeka emerytów i rencistów?