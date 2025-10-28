Rząd zdecydował ws. długo wyczekiwanej ustawy. Zmieni życie tysięcy Polaków

Rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka ogłosił na wtorkowej konferencji prasowej, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Propozycja trafiła do wykazu prac rządu już w listopadzie 2024 r. Przez niemal rok rządzącym nie udało się poddać jej pod głosowanie w Sejmie. Tymczasem osoby z niepełnosprawnościami coraz głośniej domagały się przyjęcia projektu. Jest to również jeden ze słynnych "100 konkretów na 100 dni rządów" Koalicji Obywatelskiej.

Według przyjętego przez rząd projektu, ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r. Od tego dnia będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do asystencji osobistej. Świadczenie usług asystenckich rozpocznie się w kwietniu 2027 r.

Przełom w sprawie asystencji osobistej. Zmiany od 2027 roku

Z rozwiązania będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat, które uzyskały co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Od 2030 r. program obejmie również młodzież od 13. roku życia. – Asystent będzie wspomagał osobę z niepełnosprawnością w codziennym życiu, w kwestiach związanych z poruszaniem się, robieniem zakupów, a także w sprawach związanych z higieną, życiem kulturalnym i społecznym – wyjaśnił Adam Szłapka. – Wymiar pomocy profesjonalnego asystenta będzie dopasowany. (...) To będzie od 20 do nawet 240 godzin miesięcznie. Stawka wynagrodzenia będzie wynosiła od 49 do 55 zł brutto za godzinę – zaznaczył.

Według Szłapki, z asystencji osobistej będzie mogło skorzystać nawet 100 tys. osób niepełnosprawnych. Obecnie usługi asystenckie Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej realizuje w ramach czasowych programów kierowanych do samorządów i organizacji pozarządowych. Nie ma jednak systemowego uregulowania usług asystenckich tak, by każda osoba potrzebująca miała do nich dostęp.

