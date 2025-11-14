Padł pomysł "wstecznego" 800 plus? Astronomiczne koszty

W maju 2025 r. do Sejmu ponownie trafiła obywatelska petycja w sprawie rozszerzenia świadczenia 800 plus na osoby, które "wychowały i wykształciły dzieci" w czasach, gdy państwo nie oferowało im żadnej systemowej pomocy finansowej. Autorzy petycji, która po raz pierwszy pojawiła się w Sejmie już w 2023 r., wskazują, że należy im się rekompensata za opiekę nad dorosłymi już dziećmi, którzy obecnie pracują i płacą podatki w Polsce.

Zgodnie z propozycją, świadczenie przysługiwałoby: w kwocie 400 zł miesięcznie każdemu rodzicowi-emerytowi, który wychował jedno dziecko; w kwocie 800 zł miesięcznie każdemu rodzicowi-emerytowi, który wychował co najmniej dwójkę dzieci. Pieniądze miałyby być wypłacane jako dodatek do emerytury.

Według szacunków roczny koszt wprowadzenia takiego świadczenia przekroczyłby 43 mld zł, podczas gdy "tradycyjny" program 800 plus w 2024 roku pochłonął około 64 mld zł z budżetu państwa.

Rząd nie jest zainteresowany

Warto podkreślić, że propozycja zakładająca "wyrównawcze" świadczenie dla seniorów, to na razie jedynie pomysł przedstawiony w formie petycji i nie został wprowadzony do obowiązujących przepisów.

Zwolennicy takiego rozwiązania podkreślają aspekt sprawiedliwości międzypokoleniowej. Z kolei przeciwnicy wskazują na wydatki, które mogłyby zdestabilizować finanse publiczne. Zwracają też uwagę na problemy praktyczne, np. jak rozwiązać spory w rodzinach po rozwodzie. W obliczu tych wyzwań pojawił się pomysł alternatywnego rozwiązania – jednorazowej rekompensaty zamiast stałych, comiesięcznych świadczeń.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej tymczasem odrzuciło postulat "800 plus dla seniorów", wskazując, że obecna ustawa dotycząca świadczeń na wychowanie dzieci nie obejmuje żadnych dodatków dla emerytów. Tym samym na poziomie rządowym rozmowy w tej sprawie są zakończone.

