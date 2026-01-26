Skandaliczna oferta pracy w Instytucie Fizyki PAN

Powodem zainteresowania jest połączenie wysokich wymagań stawianych kandydatom z wynagrodzeniem na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oferta dotyczy stanowiska asystenta w Zespole Mikroskopii Elektronowej.

Najniższa krajowa za unikalne umiejętności

Zgodnie z treścią ogłoszenia, kandydat powinien posiadać doktorat z fizyki, od 4 do 10 lat doświadczenia zawodowego, biegłą znajomość języka angielskiego oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Wśród wymagań znalazła się również obsługa specjalistycznej aparatury badawczej. Głównym zadaniem ma być praca z mikroskopem Titan Cubed 80–300, wykorzystywanym do badań nanostruktur i analiz materiałowych na poziomie atomowym. Dodatkowo osoba zatrudniona ma zajmować się m.in. analizą danych z wykorzystaniem metod Big Data i uczenia maszynowego, badaniami grafenu i nanorurek węglowych, programowaniem automatyzacji eksperymentów oraz pozyskiwaniem grantów badawczych z Narodowego Centrum Nauki i funduszy Unii Europejskiej.

W ogłoszeniu wskazano wynagrodzenie w wysokości 4806 zł brutto. Kwota ta odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę obowiązującemu w 2026 roku. To właśnie ten element oferty stał się głównym powodem krytyki i komentarzy w mediach społecznościowych.

Środowisko naukowe… jest do tego przyzwyczajone

Ogłoszenie było szeroko komentowane na portalu X. M.in. prof. Piotr Sankowski, dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS, zwrócił uwagę na rozbieżność między wymaganiami a oferowaną stawką, wskazując, że takie warunki nie zachęcają młodych ludzi do wyboru kariery naukowej ani nie sprzyjają przyciąganiu specjalistów z zagranicy.

Kwestia niskich wynagrodzeń w jednostkach Polskiej Akademii Nauk była podnoszona już wcześniej. W 2024 roku, w związku z brakiem odpowiedniego rozporządzenia ministerialnego, pojawiały się informacje o wynagrodzeniach niższych niż płaca minimalna. Pod koniec 2025 roku do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt ustawy reformującej PAN. W uzasadnieniu projektu wskazano m.in. na potrzebę poprawy warunków zatrudnienia i rozwoju zawodowego pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych. Zapowiedziano także ujednolicenie zasad zatrudnienia, rozszerzenie katalogu stanowisk oraz wprowadzenie bardziej elastycznych form zatrudnienia.

Czytaj też:

Zmarł prof. Andrzej Paczkowski. Historyk miał 87 lat