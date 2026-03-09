"Ewidentne kretynizmy". Sikorski chce kary dla polskiego księdza

Radosław Sikorski zareagował na fragmenty wypowiedzi księdza profesora dr hab. Tadeusza Guza, w którym kapłan mówi o zamachach na World Trade Center z 2001 roku.

– Żaden samolot amerykański nie został porwany. Żaden samolot amerykański nie uderzył w Twin Towers. To były symulacje medialne, które pozwalająca się manipulować ludzkość pozwoliła sobie zaserwować, w pierwszym rzędzie wraz ze społecznością Nowego Jorku czy Stanów Zjednoczonych. Ludzie znają się na podstawowych prawach fizyki i chemii – powiedział ks. Guz, który jest pracownikiem Instytutu Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Szef MSZ zaproponował, aby władze uczelni odebrały księdzu tytuł naukowy.

"Profesor Belwederski z ręki prezydenta @AndrzejDuda Ponawiam postulat odbierania stopni i tytułów naukowych za głoszenie ewidentnych kretynizmów. Apeluję do @MNiSW_GOV__PL bo @KUL_Lublin jest bezczynny" – napisał na swoim koncie

Sprawa ks. Guza

Przypomnijmy, że w 2024 roku ks. prof. Tadeusz Guz – znany filozof i kaznodzieja – otrzymał akt oskarżenia. Za "nawoływanie do nienawiści". Groziła mu kara nawet trzech lat pozbawienia wolności.

Żydowskie Stowarzyszenie B’nai B’ritt w Rzeczypospolitej Polskiej oskarżając duchownego o "nawoływanie do nienawiści", wskazało na wykład wygłoszony podczas promocji książki "Zbawienie bierze początek od Żydów", wydanej przez wydawnictwo sióstr Loretanek.

Oskarżyciel ks. prof. Guza skorzystał z nadzwyczajnego środka, jakim jest subsydiarny akt oskarżenia, dopuszczalny, gdy prokuratura zdecydowanie odmawia ścigania rzekomego sprawcy. Co więcej, oskarżeniem objęto również profesorów KUL, których oskarżono o "publiczne pochwalanie nawoływania do nienawiści”.

Ostatecznie sąd zdecydował, że ksiądz nie dopuścił się zarzucanego mu czynu.

