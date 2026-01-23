Podwyżki dla nauczycieli. MEN pokazało wyliczenia

Zgodnie z projektem rozporządzenia MEN, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostaną zwiększone o 3 proc. Podwyżki mają wejść w życie z datą wsteczną 1 stycznia 2026 r.

"Tym samym wzrosną również inne składniki wynagrodzenia nauczycieli uzależnione od wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość wzrostu wynagrodzenia zasadniczego wynika z 3-proc. wzrostu wynagrodzenia średniego w związku z rozstrzygnięciami ustawy budżetowej na 2026 r. w zakresie kwoty bazowej dla nauczycieli. Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, podwyższenie wynagrodzenia z wyrównaniem od 1 stycznia nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej" – czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nauczyciele z podwyżkami. MEN zaproponowało stawki

Pensje nauczycieli wzrosną od 151 do 186 zł brutto, w zależności od stopnia awansu zawodowego i poziomu wykształcenia.

Dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym, którzy stanowią ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli, minimalne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie:

nauczyciel początkujący: 5308 zł brutto (wzrost o 155 zł),

nauczyciel mianowany: 5469 zł brutto (wzrost o 159 zł),

nauczyciel dyplomowany: 6397 zł brutto (wzrost o 186 zł).

Dla pozostałych nauczycieli, np. tych z tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego lub z tytułem licencjata/inżyniera, minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie wynosić:

nauczyciel początkujący: 5178 zł brutto (wzrost o 151 zł),

nauczyciel mianowany: 5311 zł brutto (wzrost o 155 zł),

nauczyciel dyplomowany: 5567 zł brutto (wzrost o 162 zł).

W ustawie budżetowej na 2026 r. kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona na poziomie 5597,86 zł. To oznacza wzrost o 163,04 zł w porównaniu z 2025 r. (tu również mamy wzrost o 3 proc.).

