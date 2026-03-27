Sukces NBP. Polski projekt najlepszym banknotem okolicznościowym w 2025 roku

W czwartek prezes NBP prof. Adam Glapiński przyjął przedstawicieli Międzynarodowego Towarzystwa Banknotów (IBNS), którzy przekazali mu nagrodę dla banknotu kolekcjonerskiego "Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego" o nominale 20 zł, uznanego za Najlepszy Banknot Okolicznościowy 2025 r.

W konkursie zorganizowanym przez Międzynarodowe Towarzystwo Banknotów polski banknot rywalizował z emisjami banków centralnych m.in. Turkmenistanu, Meksyku, Kazachstanu, Tajlandii, Botswany, Namibii, Papui-Nowej Gwinei oraz Sri Lanki – informuje polski bank centralny.

Głosowanie trwało od 15 do 29 grudnia 2025 r. W jego ramach kolekcjonerzy i pasjonaci z całego świata wybierali banknot, który uważają za najbardziej oryginalny i atrakcyjny. Banknot wyemitowany przez Narodowy Bank Polski zdobył największą liczbę głosów i został uznany za najlepszy na świecie w 2025 r.

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu banknot "Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego" 5 listopada 2025 r. To kolejna emisja nawiązująca do milenium koronacji – wcześniej NBP upamiętnił to wydarzenie monetami kolekcjonerskimi.

Informacje o banknocie

Zwycięski banknot prezentuje się tak:

W folderze emisyjnym zwycięskiego banknotu znajdujemy obszerne informacje na jego temat. "Strona przednia banknotu przedstawia wizerunek Bolesława Chrobrego według grafiki Rudolfa Fryderyka Friedleina z ok. 1857 r., inspirowanej portretem autorstwa Marcella Bacciarellego. Obok usytuowano ozdobny pasek zabezpieczający w kolorach złotym i srebrnym z grafiką przedstawiającą fragment bordiury Drzwi Gnieźnieńskich oraz nominałem. W centralnym punkcie banknotu, jako jedno z zabezpieczeń widocznych w świetle UV, umieszczono rok 1025. W prawym dolnym rogu widnieje element zabezpieczający recto-verso, przedstawiający stylizowany fragment Włóczni z Nętna" – czytamy.

"Na stronie odwrotnej banknotu, skomponowanej w układzie pionowym, zostały zaprezentowane m.in. wizerunki trzech kwater Drzwi Gnieźnieńskich oraz awersu i rewersu monety z czasów Bolesława Chrobrego – Princes Polonie, a także grot Włóczni św. Maurycego. Sceny z Drzwi Gnieźnieńskich oraz awers monety są widoczne w świetle UV. Na tej stronie banknotu znajduje się również wycięte w papierze okienko w kształcie korony, wewnątrz którego widać złoty fragment paska zabezpieczającego z przedniej strony. W przechodzącym świetle okienko jest widoczne w kolorze niebieskim. W papierze zastosowano znak wodny, przedstawiający wizerunek fragmentu bordiury Drzwi Gnieźnieńskich oraz oznaczenie roku koronacji Bolesława Chrobrego. W mikrotekstach na stronie przedniej oraz odwrotnej banknotu widnieje epitafium z sarkofagu króla: Inclyte dux tibi laus strenue Boleslae / Przesławny wodzu, chwała tobie, dzielny Bolesławie" – opisuje NBP, emitent pieniądza.