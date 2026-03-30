Netflix planuje dalsze inwestycje w Polsce. Zatrudni kolejne 200 osób

– Warszawa to jedna z najbardziej wyjątkowych lokalizacji Netflixa na świecie. Jest domem naszego zespołu kreatywnego na Europę Środkowo-Wschodnią, który produkuje i licencjonuje seriale oraz filmy. To tutaj znajduje się także nasz jedyny poza Stanami Zjednoczonymi hub technologiczny, rozwijający innowacje na skalę globalną. Obecnie zatrudniamy nieco ponad 300 osób, z których większość to inżynierowie, a w ciągu najbliższego roku planujemy zatrudnić kolejnych 200 inżynierów. Centrum w Warszawie dostarcza narzędzia twórcom z całego świata – powiedział Greg Peters podczas konferencji z okazji 10-lecia obecności firmy w kraju i otwarcia nowego biura.

Otwarty w 2023 r. hub technologiczny w Warszawie to jedyna tego typu lokalizacja firmy poza USA, w której powstają rozwiązania wykorzystywane w działalności Netflixa na całym świecie. Nowo otwarte warszawskie biuro to miejsce, gdzie mają być projektowane innowacje, które mają "napędzać rozwój rozrywki".

Netflix w Polsce. Rozwój technologii, budowanie infrastruktury

Jak wskazano, chodzi o:

rozwój technologii wspierających produkcję treści, które usprawniają sposób powstawania filmów i seriali, w tym dedykowanych systemów i aplikacji umożliwiających osobom decyzyjnym po stronie kreatywnej niemal natychmiastowe przeglądanie wczesnych wersji materiału z dowolnego planu zdjęciowego, sprawniejszą pracę z materiałami na każdym etapie produkcji i akceptację materiałów w czasie rzeczywistym;

budowanie skalowalnej infrastruktury odpowiedzialnej za działanie serwisu, opartej na fundamentach w postaci danych, chmury i sieci, które sprawiają, że dostęp do serwisu Netflix jest szybki, niezawodny i bezpieczny w skali globalnej, a także na dostarczaniu narzędzi, które usprawniają personalizację, rekomendacje i podejmowanie decyzji;

wspieranie rozwoju oferty Netflixa w obszarze gier, poprzez udostępnianie narzędzi dla twórców, które automatyzują i ułatwiają proces tworzenia i wydawania gier – od rozpoczęcia prac, przez zarządzanie po premierę;

angażowanie i ochrona setek milionów subskrybentów, w tym wspieranie komunikacji Netflixa z widzami i dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń, pomagając im w lepszym odkrywaniu i cieszeniu się treściami, jednocześnie dbając o to, by serwis był dla nich miejscem bezpiecznym i godnym zaufania.

– To, co wyróżnia Netflixa w Polsce, to nasza kultura. Działamy w oparciu o wysoki poziom zaufania i dużą swobodę, połączone z silnym poczuciem odpowiedzialności i realnym wpływem na nasz globalny biznes. Ta kultura umożliwiła naszym warszawskim inżynierom wprowadzenie innowacji modernizujących tradycyjne procesy produkcji w branży rozrywkowej, co pozwala twórcom i partnerom współpracować z nami w sposób bardziej efektywny, a w rezultacie oferować jeszcze lepsze doświadczenia naszym widzom – stwierdził Content Engineering Director w warszawskim biurze Netflixa Łukasz Romaniuk.

Wraz z rozwojem Netflixa w obszarach takich jak transmisje, gry czy podcasty, warszawski hub technologiczny podejmuje projekty, aby odpowiadać na zmieniające się potrzeby widzów i budować pozycję Netflixa jako najważniejszego źródła rozrywki dla coraz większej liczby osób na całym świecie. Netflix aktywnie rekrutuje na stanowiska inżynieryjne w Warszawie.

