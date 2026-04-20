Będą zmiany w 800 plus przed wyborami. Rząd ma już projekt
Ekonomia

Będą zmiany w 800 plus przed wyborami. Rząd ma już projekt

Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne
Źródło: Image by SKYRADAR from Pixabay/ Domena publiczna
Rząd szykuje zmiany w świadczeniu wychowawczym 800 plus. Resort rodziny ma już gotowy projekt ustawy.

Przepisy proponowane przez resort rodziny zakładają, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie będzie przedłużał prawo do świadczenia wychowawczego 800 plus. Projekt ustawy w tej sprawie opublikowano na rządowych stronach.

Obecnie rodzice co roku muszą składać wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który zaczyna się 1 czerwca i trwa do 31 maja następnego roku. Sytuacja ta stwarza zagrożenie przegapienia terminu, a to oznacza, że świadczenie przynajmniej na jeden miesiąc może przepaść.

Koniec ze składaniem wniosków co rok

"Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w obsłudze świadczenia wychowawczego zasadnym jest wprowadzenie mechanizmu, dzięki któremu rodzice (oraz inne osoby uprawnione) nie będą już musieli co roku składać wniosku, aby otrzymać świadczenie wychowawcze (pod warunkiem oczywiście, że w żaden sposób nie zmieni się ich sytuacja mająca wpływ na prawo do świadczenia w porównaniu do sytuacji z roku ubiegłego). Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS będzie ustalał samodzielnie, co roku, w oparciu o posiadane dane i informacje. Należy w tym miejscu zauważyć, że projektowane zmiany nie zakładają możliwości przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na okres dłuższy niż rok — zakładają jedynie brak konieczności corocznego wnioskowania" – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Projekt to element pakietu deregulacyjnego, nad którym pracował zespół pod dowództwem szefa InPostu Rafała Brzoski.

– Kluczowe korzyści wynikające z proponowanej zmiany to ułatwienie codziennego życia rodzinom, skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę świadczenia, obniżenie kosztów administracyjnych po stronie instytucji obsługujących program, redukcja ryzyka błędów ludzkich i formalnych oraz zwiększenie przejrzystości i sprawności działania systemu świadczeń rodzinnych – mówi "Faktowi" Rafał Brzoska, Pełnomocnik Przedsiębiorców ds. Deregulacji.

Konieczne są zmiany w systemie informatycznym ZUS. Automatyczne przyznawanie 800 plus jest możliwe najwcześniej od okresu świadczeniowego 2027/2028, czyli tuż przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się jesienią 2027 r. 1 kwietnia danego roku ZUS będzie udostępniał osobom uprawnionym do świadczenia wychowawczego informację o przyznaniu im tego świadczenia z zastosowaniem omawianego mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia.

Rodzice muszą wiedzieć, że jeżeli w przypadku danego dziecka nie mają ustalonego prawa do świadczenia wychowawczego, będą musieli złożyć wniosek. Dodatkowo, będą musieli powiadamiać ZUS o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, czy też o zmianie danych osobowych. "Szczególną uwagę należy zwrócić na konieczność zawiadamiania o zmianie miejsca zamieszkania i wyjeździe członków rodziny za granicę. Zamieszkanie lub podjęcie pracy w innym państwie może mieć wpływ na zmianę państwa w pierwszej kolejności właściwego do ustalenia prawa do świadczenia w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego" – podano w uzasadnieniu do projektu MRiPS.

Źródło: gov.pl
