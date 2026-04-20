Będą zmiany w 800 plus przed wyborami. Rząd ma już projekt

Przepisy proponowane przez resort rodziny zakładają, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie będzie przedłużał prawo do świadczenia wychowawczego 800 plus. Projekt ustawy w tej sprawie opublikowano na rządowych stronach.

Obecnie rodzice co roku muszą składać wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który zaczyna się 1 czerwca i trwa do 31 maja następnego roku. Sytuacja ta stwarza zagrożenie przegapienia terminu, a to oznacza, że świadczenie przynajmniej na jeden miesiąc może przepaść.

Koniec ze składaniem wniosków co rok

"Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w obsłudze świadczenia wychowawczego zasadnym jest wprowadzenie mechanizmu, dzięki któremu rodzice (oraz inne osoby uprawnione) nie będą już musieli co roku składać wniosku, aby otrzymać świadczenie wychowawcze (pod warunkiem oczywiście, że w żaden sposób nie zmieni się ich sytuacja mająca wpływ na prawo do świadczenia w porównaniu do sytuacji z roku ubiegłego). Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS będzie ustalał samodzielnie, co roku, w oparciu o posiadane dane i informacje. Należy w tym miejscu zauważyć, że projektowane zmiany nie zakładają możliwości przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na okres dłuższy niż rok — zakładają jedynie brak konieczności corocznego wnioskowania" – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Projekt to element pakietu deregulacyjnego, nad którym pracował zespół pod dowództwem szefa InPostu Rafała Brzoski.

– Kluczowe korzyści wynikające z proponowanej zmiany to ułatwienie codziennego życia rodzinom, skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę świadczenia, obniżenie kosztów administracyjnych po stronie instytucji obsługujących program, redukcja ryzyka błędów ludzkich i formalnych oraz zwiększenie przejrzystości i sprawności działania systemu świadczeń rodzinnych – mówi "Faktowi" Rafał Brzoska, Pełnomocnik Przedsiębiorców ds. Deregulacji.

Konieczne są zmiany w systemie informatycznym ZUS. Automatyczne przyznawanie 800 plus jest możliwe najwcześniej od okresu świadczeniowego 2027/2028, czyli tuż przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się jesienią 2027 r. 1 kwietnia danego roku ZUS będzie udostępniał osobom uprawnionym do świadczenia wychowawczego informację o przyznaniu im tego świadczenia z zastosowaniem omawianego mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia.

Rodzice muszą wiedzieć, że jeżeli w przypadku danego dziecka nie mają ustalonego prawa do świadczenia wychowawczego, będą musieli złożyć wniosek. Dodatkowo, będą musieli powiadamiać ZUS o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, czy też o zmianie danych osobowych. "Szczególną uwagę należy zwrócić na konieczność zawiadamiania o zmianie miejsca zamieszkania i wyjeździe członków rodziny za granicę. Zamieszkanie lub podjęcie pracy w innym państwie może mieć wpływ na zmianę państwa w pierwszej kolejności właściwego do ustalenia prawa do świadczenia w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego" – podano w uzasadnieniu do projektu MRiPS.

