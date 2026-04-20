Polaków zapytano, czy chcą 1000 zł na dziecko. Takich odpowiedzi nikt się nie spodziewał

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziców bądź opiekunów prawnych. Program "Rodzina 800 plus", realizowany od 1 kwietnia 2016 r., stanowi wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka.

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie (wcześniej 500 zł). Aby je otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Program "Rodzina 800 plus" gwarantuje comiesięczne wsparcie na każde dziecko, co w skali 18 lat daje nawet 172 800 zł.

Polacy nie chcą zwiększenia 800 plus

W mediach regularnie pojawiają się propozycje zmian w programie "Rodzina 800 plus". Z jednej strony publikowane są apele ekspertów o ograniczenie bądź nawet zlikwidowanie tego świadczenia. Z drugiej, choć rzadziej, podejmowana jest dyskusja o zwiększeniu kwoty świadczenia.

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków, czy chcieliby zwiększenia świadczenia z 800 do 1000 złotych na każde dziecko. Odpowiedzi mogą zaskakiwać. Wynika z nich bowiem, że 61 proc. ankietowanych nie chce zwiększenia świadczenia. Przeciwnego zdania jest 39 proc. badanych. Jak pisze "Super Express", takie wyniki mogą sugerować, że wśród Polaków rosną obawy "o stan finansów publicznych oraz przekonanie, że obecna wielkość wsparcia jest wystarczająca".

Wkrótce nowy okres rozliczeniowy

Nowy okres rozliczeniowy w programie "Rodzina 800 plus" rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2027 roku. Aby wciąż otrzymywać świadczenie, należy złożyć wniosek. To zaś jest możliwe od 1 lutego. ZUS przypomina, że nie warto zwlekać z wypełnieniem formularza. Złożenie wniosku do 30 kwietnia 2026 r gwarantuje zachowanie ciągłości wypłaty świadczenia. Przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.



Warto pamiętać, że wniosek w programie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem internetu. Rodzice mogą skorzystać z platformy elektronicznej ZUS, serwisu Emp@tia bądź z serwisów bankowych. Trzeba jednak sprawdzić, czy nasz bank umożliwia złożenie wniosku o świadczenie.



