ZUS wysyła komunikaty do rodzin pobierających 800 plus

Nowy okres rozliczeniowy w programie "Rodzina 800 plus" rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2027 roku. Aby wciąż otrzymywać świadczenie, należy złożyć wniosek. To zaś będzie możliwe od 1 lutego. ZUS przypomina, że nie warto zwlekać z wypełnieniem formularza. Złożenie wniosku do 30 kwietnia 2026 r., gwarantuje zachowanie ciągłości wypłaty świadczenia. Przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warto pamiętać, że wniosek w programie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem internetu. Rodzice mogą skorzystać z platformy elektronicznej ZUS, serwisu Emp@tia bądź z serwisów bankowych. Trzeba jednak sprawdzić, czy nasz bank umożliwia złożenie wniosku o świadczenie.

Koniec z obowiązkiem wypełniania formularzy?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce uprościć proces obsługi programu. Obecnie rodzice, którzy otrzymują świadczenie muszą co roku składać nowy wniosek o jego przyznanie. Okres rozliczeniowy trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Aby zachować ciągłość wypłat, trzeba pamiętać o wypełnieniu wniosku i przesłaniu go do 30 kwietnia każdego roku.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, raz złożony wniosek byłby odnawiany automatycznie, bez konieczności działania ze strony rodziców. Resort wyjaśnia, że celem zmian jest "uproszczenie i usprawnienie procesu przyznawania świadczeń z tytułu opieki nad dziećmi poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczeń na kolejne okresy wypłaty świadczeń, bez konieczności składania przez rodziców lub opiekunów nowych wniosków każdego roku”.

Nowy mechanizm będzie funkcjonował w oparciu o raz złożone dane dotyczące dziecka. Rodzice będą mogli w każdej chwili dokonać niezbędnych aktualizacji.

