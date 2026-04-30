Naprawa kabla Polska-Szwecja zakończona. Prąd znów płynie

"Zakończyła się naprawa kabla Polska-Szwecja, którym od dzisiaj znów płynie energia elektryczna. Bardzo dziękujemy firmom ENPROM i NKT oraz szwedzkiemu operatorowi Svenska kraftnät za dobrą współpracę przy usuwaniu awarii" – napisano w czwartek (30 kwietnia) na profilu PSE w serwisie X.

twitter

Do awarii polsko-szwedzkiego połączenia doszło w lutym. PSE informowały wówczas, że nic nie wskazywało na celowe działanie, a polski system elektroenergetyczny pracował bez zakłóceń.

Połączenie SwePol Link to linia kablowa prądu stałego (HVDC), zdolne pracować z mocą 600 MW. Ma ponad 250 km, z czego niecałe 240 km biegnie po dnie Morza Bałtyckiego. Kabel został uruchomiony w 2000 r.

Według czwartkowego komunikatu PSE, zdolności przesyłowe wynoszą obecnie 490 MW w obu kierunkach.

Kabel przebiega pomiędzy półwyspem Stärnö w pobliżu Karlshamn w Szwecji a miejscowością Wierzbięcin koło Słupska (woj. pomorskie).

Czytaj też:

Zerwane kable na dnie Bałtyku. Sąd wydał zaskakujący wyrok