Zerwane kable na dnie Bałtyku. Sąd wydał zaskakujący wyrok

W piątek Sąd Okręgowy w Helsinkach ogłosił, że Finlandia nie ma jurysdykcji do ścigania kapitana i dwóch jego towarzyszy z rosyjskiego tankowca "floty cieni" Eagle S, oskarżonych o uszkodzenie podmorskich kabli na dnie Morza Bałtyckiego.

Prokurator żądał dla nich kary co najmniej 2,5 roku bezwarunkowego pozbawienia wolności. Podczas rozprawy adwokat armatora Eagle S, a także oskarżeni podkreślali, że Finlandia nie ma jurysdykcji w tej sprawie. Ich stanowisko podzielił sąd.

Fiński sąd: nasze prawo nie pozwala na proces załogi Eagle S

Sprawa była rozpatrywana od sierpnia. Przesłuchano kilku świadków i przedstawiono dowody na piśmie. Wcześniej przez pół roku śledztwo prowadziła fińska policja kryminalna.

Ostatecznie sąd zdecydował, że w sprawie Eagle S jurysdykcja karna w zakresie uszkodzeń kabli w Zatoce Fińskiej należy albo do państwa bandery statku, albo do sądów krajów, których obywatelami są oskarżeni.

Sąd uznał również, że państwo fińskie musi pokryć koszty procesowe, które wynoszą około 195 tys. euro.

Zerwane kable na Bałtyku. Tankowiec ciągnął kotwicę po dnie

Załodze tankowca należącego do rosyjskiej "floty cieni" zarzucono celowe ciągnięcie kotwicy po dnie morskim w celu uszkodzenia kabla energetycznego Estlink 2 łączącego Finlandię i Estonię, a także czterech kabli internetowych w grudniu 2024 r.

Fińskie władze zatrzymały statek niemal natychmiast po incydencie i pozostawał on zakotwiczony w pobliżu Helsinek przez ponad dwa miesiące. W marcu 2025 r. sąd uchylił areszt dla Eagle S, po czym tankowiec opuścił fińskie wody terytorialne.

