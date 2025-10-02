Francja aresztowała kapitana tankowca, z którego mogły startować drony

"Dziękujemy naszym siłom specjalnym i załogom francuskiej marynarki wojennej, którzy interweniowali w sprawie rosyjskiego tankowca floty cieni, zakotwiczonego u wybrzeży Saint-Nazaire. (...) Ich działania przyczyniły się do aresztowania dwóch członków załogi" – napisał na portalu X premier Francji Sebastien Lecornu.

Prokurator z Brestu (Bretania) Stephane Kellenberger, którego biuro prowadzi śledztwo w sprawie tankowca Boracay, poinformował o zatrzymaniu kapitana i jego pierwszego zastępcy. Obaj są oskarżeni o niewykonanie rozkazów i nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających przynależność państwową statku.

Tankowiec płynący z Rosji zatrzymany we Francji

Według agencji prasowej AFP, francuscy żołnierze weszli na pokład Boracay, statku pływającego pod banderą Beninu, podejrzewanego o wykorzystywanie przez Rosję do obchodzenia sankcji UE. W środę statek znajdował się ponad 50 km od portu Saint-Nazaire. Wiadomo, że 20 września wypłynął z Primorska i przepłynął przez Bałtyk.

Tankowiec znajduje się na brytyjskiej i unijnej liście sankcji. Zbudowany w 2007 r. statek był śledzony przez francuski okręt wojenny po minięciu północno-zachodniego krańca Francji. W środę został zatrzymany i zakotwiczony u wybrzeży Atlantyku w zachodniej Francji.

Z pokładu startowały drony latającej nad Danią?

Podejrzewa się, że tankowiec mógł służyć jako platforma startowa dla dronów zauważonych w Danii w zeszłym tygodniu. Pojawiły się one trzykrotnie na duńskim niebie, zmuszając władze do zawieszenia operacji na kilku lotniskach.

22 września statek znajdował się około 50 mil morskich (90 km) na południe od Kopenhagi, gdy aktywność dronów wymusiła zamknięcie lotniska w stolicy. Płynął również wzdłuż zachodniego wybrzeża Danii wieczorem 24 września, kiedy drony pojawiły się w okolicy miasta Esbjerg i kilku pobliskich lotnisk.