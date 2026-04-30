MOL się rozwija. Duża inwestycja Węgrów

Nabywane aktywa obejmują 51-proc. udział O&GD w trzech koncesjach w centralnych Węgrzech (Mogyoród, Nagykáta i Ócsa), do których MOL dołączył w 2023 r. jako partner joint venture z 49-proc. udziałem oraz z eksploatowanymi odwiertami naftowymi o łącznej wydajności około 0,7 mbpd w odniesieniu do udziału O&GD w produkcji. Ponadto transakcja obejmuje szereg innych aktywów we wschodniej części Węgier, w tym 3 koncesje o wydajności gazu wynoszącej ok. 0,2 mboepd. Łączny oczekiwany wzrost produkcji Grupy MOL wynosi ok. 0,9 mboepd, podano.

"Najlepszym źródłem zasoby krajowe"

"Możemy zrównoważyć niepewność na światowym rynku energii poprzez dywersyfikację, a najlepszym źródłem są zawsze zasoby krajowe. W ciągu ostatnich 5 lat firma MOL zainwestowała około 160 mld HUF w krajową produkcję ropy naftowej i gazu ziemnego, co doprowadziło między innymi do odkrycia odwiertów Vecsés i Somogysámson. W wyniku tych nowych odkryć i optymalizacji wydobycia węgierska produkcja osiągnęła obecnie najwyższy poziom od 25 lat. Bazując na naszych wcześniejszych doświadczeniach, obszary O&GD są obiecujące: w rejonie Endrőd, nabytym w 2025 roku, odkryliśmy przed końcem roku nowe złoże gazu na głębokości 1760 metrów. Odwiert Nagykörű-D-2 rozpoczął produkcję w marcu 2026 r. i dostarcza do zakładu MOL w Tiszaújváros 70 000 metrów sześciennych gazu dziennie" – powiedział dyrektor zarządzający MOL E&P Hungary Archibald Schubert, cytowany w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 459 stacji na koniec 2025 r.

Ofensywa MOL w Polsce. Nowa stacja

MOL Polska uruchomił w lutym br. nową stację własną w Otwocku oraz franczyzową w Wygodzie (woj. mazowieckie), a także zapowiedział kolejnych osiem obiektów franczyzowych, podała spółka. Łącznie pod szyldem marki pojawi się dziesięć nowych lokalizacji do końca I półrocza.

Następne otwarcia obejmą stacje franczyzowe w województwach: lubuskim (Świecko, Zasieki), kujawsko-pomorskim (Chodecz, Boniewo, Lubraniec Wschód), łódzkim (Sierakowice Prawe), warmińsko-mazurskim (Ełk) oraz dolnośląskim (Ząbkowice Śląskie). To jeden z największych programów rozwojowych MOL Polska w ostatnich latach, podkreślono.

"Połączenie inwestycji własnych z modelem franczyzowym pozwala nam szybciej zagospodarowywać lokalizacje o realnym potencjale sprzedażowym. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami skraca proces inwestycyjny, a jednocześnie gwarantuje utrzymanie standardów operacyjnych MOL" – powiedział Head of Retail w MOL Polska Piotr Belniak, cytowany w komunikacie.

Stacje w Otwocku oraz w Wygodzie wzmacniają obecność MOL na Mazowszu, gdzie pod marką działa ponad 50 lokalizacji. Oba obiekty poszerzają zasięg spółki w istotnych dla regionu kierunkach ruchu lokalnego i tranzytowego.

