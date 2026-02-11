Węgierski gigant wkracza do Libii. Uzyskał koncesję

Dzięki decyzji partnerzy uzyskali prawo do prowadzenia poszukiwań węglowodorów w bloku morskim O7, podał MOL.

Blok O7 na Morzu Śródziemnym, obejmujący ponad 10 300 km2 na głębokościach przekraczających 1500 m, położony jest około 140 kilometrów na północny zachód od Bengazi. Jego głębokowodne położenie jest zgodne z bogatym doświadczeniem konsorcjum w zakresie działalności morskiej, podkreślono.

Węgrzy na libijskim rynku

"Z przyjemnością ogłaszam, że zaledwie dwa tygodnie po podpisaniu umowy o partnerstwie strategicznym z libijską Narodową Korporacją Naftową, MOL Group wkracza do Libii. Łącząc siły z dwoma doświadczonymi operatorami, Repsol i TPAO, MOL jest gotowy wnieść swój wkład i czerpać korzyści z jednej z najbardziej obiecujących możliwości poszukiwań morskich w Afryce Północnej. Dla MOL wejście na rynek libijski oznacza coś więcej niż tylko ekspansję geograficzną – ta wspólna inwestycja może stanowić znaczący krok naprzód w dywersyfikacji źródeł i wzmocnieniu bezpieczeństwa dostaw w krajach naszego regionu pozbawionych dostępu do morza" – powiedział prezes i dyrektor generalny MOL Group Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

MOL na polskim rynku

W połowie lipca 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie spółki Lotos Paliwa przez węgierski koncern MOL. Na mocy umowy ze stycznia 2022 r., ok. 80 proc. sieci Grupy Lotos, czyli 417 stacji pod marką Lotos, zostało przejętych przez MOL.

MOL zapowiedział wprowadzenie własnej marki na polskim rynku wcześniej, niż wynikałoby to z zapisów umowy przejęcia 417 stacji Grupy Lotos – informował wówczas prezes węgierskiego koncernu Peter Ratatics.

– Zgodnie z zawartą umową, MOL ma prawo używać marki Lotos przez pewien czas, jednak planujemy wprowadzić własną markę wcześniej, niż wynikałoby to z zapisów umowy. W tej chwili jednak wciąż jeszcze pracujemy nad szczegółami planu rebrandingu – powiedział Ratatics w rozmowie z ISBnews.

Jak zapowiedział, w dłuższej perspektywie MOL planuje również wprowadzenie w Polsce paliw premium, pochodzących z polskich rafinerii, ale wzbogaconych o unikalne dodatki własnej produkcji, a także wejście do Polski konceptu Fresh Corner, własnej marki spożywczej MOL.

