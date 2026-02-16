Ofensywa Węgrów w Polsce. Nowe stacje paliw

Następne otwarcia obejmą stacje franczyzowe w województwach: lubuskim (Świecko, Zasieki), kujawsko-pomorskim (Chodecz, Boniewo, Lubraniec Wschód), łódzkim (Sierakowice Prawe), warmińsko-mazurskim (Ełk) oraz dolnośląskim (Ząbkowice Śląskie). To jeden z największych programów rozwojowych MOL Polska w ostatnich latach, podkreślono.

Węgierskie stacje na Mazowszu. Dwie nowe lokalizacje

"Połączenie inwestycji własnych z modelem franczyzowym pozwala nam szybciej zagospodarowywać lokalizacje o realnym potencjale sprzedażowym. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami skraca proces inwestycyjny, a jednocześnie gwarantuje utrzymanie standardów operacyjnych MOL" – powiedział Head of Retail w MOL Polska Piotr Belniak, cytowany w komunikacie.

Stacje w Otwocku oraz w Wygodzie wzmacniają obecność MOL na Mazowszu, gdzie pod marką działa ponad 50 lokalizacji. Oba obiekty poszerzają zasięg spółki w istotnych dla regionu kierunkach ruchu lokalnego i tranzytowego.

"Przewagę budujemy na połączeniu wysokiej jakości paliw MOL EVO z rozwiniętą ofertą pozapaliwową. W wybranych lokalizacjach uruchamiamy koncept Fresh Corner, który rozszerza funkcję stacji o segment convenience i gastronomię na ciepło. To element strategii zwiększania przychodów pozapaliwowych i podnoszenia atrakcyjności punktów sprzedaży" – dodał Belniak.

Spadek liczby stacji MOL w Polsce

Według rankingu ISBnews, liczba stacji MOL w Polsce zmniejszyła się z 471 na koniec 2024 r. do 459 na koniec 2025 r.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 459 stacji na koniec 2025 r.

Czytaj też:

Te stacje paliw są najpopularniejsze w Polsce. Nowy rankingCzytaj też:

Ile zapłacimy za paliwo? Znamy stawki