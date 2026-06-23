Duże zmiany dla agentów nieruchomości. Rząd zdecydował

Główne cele proponowanych rozwiązań to zwiększenie przejrzystości usług pośrednictwa, wzmocnienie ochrony klientów oraz poprawa bezpieczeństwa obrotu na rynku nieruchomości, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

"Zakup czy sprzedaż nieruchomości to często jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Dlatego korzystanie z usług pośrednika powinno być gwarantem prawidłowości takiej transakcji, a warunki współpracy z nim muszą być jasne i klarowne. Proponowane rozwiązania służą przede wszystkim większej przejrzystości świadczonych usług oraz wzmocnieniu bezpieczeństwa obrotu na rynku nieruchomości" – powiedział wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski, cytowany w komunikacie.

Co nowe przepisy będą oznaczały dla agentów nieruchomości?

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie są następujące:

– ustawowe doprecyzowanie podstawowych obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami, w tym obowiązek każdorazowej weryfikacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;

– wprowadzenie zakazu pobierania wynagrodzenia od obu stron tej samej transakcji;

– uporządkowanie zasad publikacji ofert nieruchomości (zakaz publikowania ogłoszeń przed zawarciem umowy z właścicielem nieruchomości oraz obowiązek wyraźnego oznaczania, że ogłoszenie pochodzi od pośrednika);

– rozszerzenie kompetencji kontrolnych Inspekcji Handlowej wobec podmiotów świadczących usługi pośrednictwa, wymieniono.

Większa kontrola działalności pośredników

Inspekcja Handlowa będzie mogła kontrolować m.in., czy pośrednicy rzetelnie informują klientów o zakresie usług, zapewniają przejrzystość umów, wykonują minimalny zakres czynności określony w ustawie, nie pobierają wynagrodzenia od obu stron tej samej transakcji oraz nie uzależniają prezentacji nieruchomości od wcześniejszego podpisania umowy pośrednictwa. W przypadku stwierdzenia naruszeń Inspekcja Handlowa będzie mogła nałożyć karę pieniężną, a także wydać nakaz zaprzestania naruszających praktyk pod rygorem zakazu wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa, podano także.

Wpis projektu do Wykazu prac Rady Ministrów stanowi pierwszy etap procesu legislacyjnego. Projekt zostanie skierowany do dalszych prac, w tym konsultacji i uzgodnień międzyresortowych, przypomniał resort.

Czytaj też:

Ceny mieszkań w górę. Wszystko przez Port PolskaCzytaj też:

Sprzedaż mieszkań w Polsce. Wyraźna zmiana