"Łaskawcy". Z rządu i z opozycji - z koalicji Tuska i z PiS

PROSTO ZYGZAKIEM Kandydat PiS na premiera, prof. Przemysław Czarnek, uroczyście zadeklarował, że pierwszą decyzją jego rządu po przejęciu władzy – czyli, jak rozumiem, w przypadku, jeśli wyborcy powierzą PiS misję samodzielnego sformowania rządu lub PiS uda się do tego swego pomysłu przekonać ewentualnych koalicjantów – będzie podniesienie drugiego progu podatkowego.
Usłyszeliśmy: „To my podniesiemy ten II próg podatkowy ze 120 tys. do 180 tys. zł. To oznacza, że ok. 2,5 mln podatników, bo tylko od zeszłego roku ta liczba podatników, która weszła w II próg podatkowy, wzrosła z 1,9 do ok. 2,5 mln, będzie mogło skorzystać z wyższego progu podatkowego.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.