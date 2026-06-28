"Łaskawcy". Z rządu i z opozycji - z koalicji Tuska i z PiS

Usłyszeliśmy: „To my podniesiemy ten II próg podatkowy ze 120 tys. do 180 tys. zł. To oznacza, że ok. 2,5 mln podatników, bo tylko od zeszłego roku ta liczba podatników, która weszła w II próg podatkowy, wzrosła z 1,9 do ok. 2,5 mln, będzie mogło skorzystać z wyższego progu podatkowego.