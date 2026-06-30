Większe szopy i garaże. Korzystne zmiany od września

Szopy, domki narzędziowe i garaże nie mogą być stawiane w dowolnym miejscu działki ze względu na przepisy Prawa budowlanego oraz przepisy o warunkach technicznych. Zgodnie z aktualnymi przepisami, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:

4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;

3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

Od tego przepisu obowiązują jednak wyjątki, jeśli budynek ma zostać zbudowany w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii od roku pracuje jednak nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W planach – zgodnie z zapewnieniem resortu – jest zmiana wymiarów budynku, który będzie mógł być sytuowany bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okna. Zamiast dopuszczenia jak obecnie bezpośrednio przy granicy działki budowlanej budowy budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m, resort zapewnia, że tuż przy granicy będą mogły być budowane większe obiekty:

o długości nie większej niż 7 m i

wysokości nie większej niż 3,5 m.

Rozporządzenie ma wejść w życie 20 września 2026 r. Nowe przepisy nie obejmą jednak garaży, które są przedłużeniem domu jednorodzinnego.

Krajowa Rada Izby Architektów RP chciała przy okazji wykreślenia z przepisów słowa „wolnostojący”, bo stoi na stanowisku, że w prawie brakuje definicji tego słowa. Architekci nie widzą również przeszkód, by w granicy działki stał garaż, który będzie przylegał jako osobny budynek do domu jednorodzinnego. Z takim postawieniem sprawy nie zgodziło się jednak ministerstwo.