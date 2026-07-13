Zmiany dla podatników. Fiskus pobierze 100 zł od każdego pracującego Polaka

Według rządowych planów opłata audiowizualna miałaby wejść w życie od 2027 roku. Zastąpiłaby obecne rozwiązanie, czyli abonament RTV, który, choć obowiązkowy w przypadku posiadania radia lub telewizora, to jednak nie jest powszechnie płacony przez Polaków.

Tymczasem nowe rozwiązanie zakłada doliczanie kwoty opłaty audiowizualnej do podatku PIT, rozliczanego co roku przez miliony podatników. W praktyce oznacza to, że nowego podatku nie udałoby się uniknąć.

Wstępne założenia zakładają miesięczną opłatę w wysokości około 8–9 zł. Nowa danina miałaby podlegać corocznej waloryzacji. Na pewno zwolnieni z jej wnoszenia byliby bezrobotni, osoby ubogie, uczniowie i młodzież do 26. roku życia, osoby z niepełnosprawnościami (np. głuchoniemi), renciści, osoby zarabiające mniej niż minimalne wynagrodzenie (z wyjątkiem rolników i przedsiębiorców) oraz seniorzy powyżej 75. roku życia.

Obecnie miesięczny abonament za radio wynosi 9,50 zł, od 1 stycznia 2027 r. ma wzrosnąć do 10,80 zł. Teraz opłata za jeden miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 30,50 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2027 r. ma wynieść 34,50 zł miesięcznie.

Opłacając abonament za 2026 r. za cały rok z góry można skorzystać z 10 proc. zniżki; za dwa miesiące z góry zniżkę w wysokości 3 proc., za trzy miesiące w wysokości 4 proc., a za pół roku w wysokości 5 proc.

Czekają nas zmiany?

W ubiegłym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło koncepcję wdrożenia do polskiego porządku Prawnego Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. Dokument ten prezentuje założenia przyszłej ustawy medialnej i został skierowany do prekonsultacji, które trwały do 23 września 2024 r.

"Proponuje się uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych, a co za tym idzie likwidację obowiązku ponoszenia tych opłat przez gospodarstwa domowe oraz inne podmioty zobowiązane do ich uiszczania" – napisano w dokumencie.

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