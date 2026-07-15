Budowa podziemnych schronów pod Łodzią. Władze wybrały ofertę

Oferty Mirbudu zostały wybrane jako najkorzystniejsze w prowadzonych przez gminę postępowaniach na budowę schronu modułowego kompozytowego klasy dual-use w Strykowie oraz budowę podziemnego schronu kategorii S-1 pod boiskiem szkolnym w Niesułkowie

Jak podała spółka, inwestycje zostaną zrealizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Ich wartość to 10,1 mln zł. Zgodnie z warunkami postępowania, zakończenie budowy planowane jest na listopad 2026 r.

Budowa podziemnych schronów w Strykowie

"Obiekty powstaną w Strykowie na terenie targowiska miejskiego oraz pod istniejącym boiskiem szkolnym w Niesułkowie, na terenie gminy Stryków. Zamówienia obejmują zaprojektowanie i budowę dwóch podziemnych schronów najwyższej kategorii S-1 – obiektów zbiorowej ochrony ludności podwójnego przeznaczenia" – czytamy w komunikacie.

Wskazano w nim, że zakres prac obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień, wykonanie robót budowlanych oraz przekazanie obiektów do użytkowania.

Przedsiębiorstwo Mirbud

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miała 2,95 mld zł skonsolidowanych przychodów.

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