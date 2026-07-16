Jaka inflacja w Polsce? Nowe dane NBP
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Ekonomia

Jaka inflacja w Polsce? Nowe dane NBP

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Narodowy Bank Polski, zdjęcie ilustracyjne
Narodowy Bank Polski, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w czerwcu br. 3 proc. w skali roku wobec 3,1 proc. r/r w maju br. – podał Narodowy Bank Polski.

Konsensus rynkowy dla inflacji bazowej wynosił 3 proc. w ujęciu rocznym.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,1 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,8 proc., wobec 3,3 proc. w poprzednim miesiącu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 2,8 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej.

Poziom inflacji CPI w celu NBP

Wcześniej Główny Urząd Statystyczny podał, że wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł w analizowanym okresie 2,5 proc. w ujęciu rocznym, a licząc miesiąc do miesiąca spadł o 0,5 proc.

Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 proc., z dopuszczalnymi odchyleniami w zakresie od 1,5 proc. do 3,5 proc.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: ISBnews
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