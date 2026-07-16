Jaka inflacja w Polsce? Nowe dane NBP

Konsensus rynkowy dla inflacji bazowej wynosił 3 proc. w ujęciu rocznym.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,1 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,8 proc., wobec 3,3 proc. w poprzednim miesiącu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 2,8 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej.

Poziom inflacji CPI w celu NBP

Wcześniej Główny Urząd Statystyczny podał, że wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł w analizowanym okresie 2,5 proc. w ujęciu rocznym, a licząc miesiąc do miesiąca spadł o 0,5 proc.

Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 proc., z dopuszczalnymi odchyleniami w zakresie od 1,5 proc. do 3,5 proc.

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