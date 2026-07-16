Pyszne.pl zwalnia wszystkich kurierów. Pracę straci około 5 tys. osób

Osoby, które będą chciały nadal rozwozić zamówienia, nie będą już współpracować bezpośrednio z platformą. Zamiast tego będą musiały przejść rekrutację u zewnętrznych partnerów flotowych i podpisać z nimi nowe umowy.Proces ma rozpocząć się w sierpniu i zakończyć do września. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, miasto po mieście.

Wszystkie umowy zostaną rozwiązane

Pyszne.pl potwierdziło, że rozwiąże wszystkie obecne umowy z kurierami pracującymi w systemie Scoober. Formalnie nie będą to zwolnienia grupowe, ponieważ dostawcy są zatrudnieni na podstawie umów-zleceń. W praktyce około 5 tys. osób straci dotychczasowe umowy i będzie musiało ubiegać się o współpracę z partnerami logistycznymi.

Rekrutację będą prowadzić niezależne firmy flotowe i to one zdecydują, których kurierów przyjmą. Pyszne.pl zapewnia, że współpracuje obecnie z pięcioma partnerami flotowymi, ale nie gwarantuje żadnemu kurierowi podpisania nowej umowy.

Koniec gwarantowanej stawki?

Największą niewiadomą pozostają zarobki. Obecnie kurierzy otrzymują grafik, gwarantowaną stawkę godzinową, dodatki za przejechane kilometry, premie i napiwki. Po zmianach wynagrodzenie ma być naliczane za każdą wykonaną dostawę. Pyszne.pl nie ujawniło jednak stawek ani szczegółowych zasad rozliczeń. Nie wiadomo również, czy kurierzy zachowają minimalną gwarantowaną stawkę oraz jak rozliczany będzie czas oczekiwania na zlecenia, dojazdy do restauracji czy anulowane zamówienia.

Według OPZZ Konfederacja Pracy po zmianach gwarantowana stawka godzinowa zniknie, a kurierzy będą wynagradzani wyłącznie za wykonane dostawy. Związek twierdzi również, że partnerzy flotowi mają pobierać opłaty za obsługę współpracy.

Firma wskazuje na koszty i reformę PIP

Według relacji związkowców podczas spotkania z przedstawicielami pracowników Pyszne.pl wskazało dwa powody zmian. Pierwszym mają być trudności z konkurowaniem z platformami, które działają w tańszym modelu zatrudnienia. Drugim są nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, obowiązujące od 8 lipca. Inspektorzy mają łatwiejszą drogę do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, jeśli charakter wykonywanej pracy odpowiada stosunkowi pracy.

Pyszne.pl odrzuca zarzuty, że zmiana jest próbą obejścia nowych przepisów. Firma przekonuje, że transformacja była przygotowywana od wielu miesięcy i wynika przede wszystkim z wysokich kosztów utrzymywania własnej floty, potrzeby zwiększenia skali działalności oraz presji konkurencyjnej.

Pyszne.pl nie przedstawiło stawek, prowizji ani przykładowych warunków współpracy u partnerów flotowych. Nie wiadomo również, jak będą wyglądały składki i ubezpieczenia.

Czytaj też:

Rewolucja na rynku pracy. Zmiany wchodzą w życie dzisiaj Czytaj też:

Premier od umów śmieciowych? W biurze poselskim Tuska ani jednego etatu