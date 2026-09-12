Produkty z Indii zalewają markety budowlane. Polscy producenci ogłaszają zwolnienia

Na początku września Cersanit, polska spółka produkująca ceramikę sanitarną, płytki ceramiczne i gresy, ogłosił, że zwolni 500 pracowników, głównie w zakładach produkcji ceramiki w Krasnymstawie (woj. lubelskie). Wcześniej, bo w grudniu ubiegłego roku, zwolnienia ogłosiła Ceramika Paradyż. Chodziło o 140 osób, czyli 13 proc. załogi.

Obie firmy, zrzeszone w Polskiej Unii Ceramicznej, nie ukrywają żalu do rządu i Unii Europejskiej. Ostrzegają także przed nadciągającym kryzysem, zwracając uwagę na to, że koszty emisji CO2 istotnie obniżają konkurencyjność europejskiego przemysłu, zaś gaz i węgiel są spalane w innych częściach świata.

Towary z Indii zalewają rynek. Branża apeluje o interwencję

Obecnie największym zagranicznym dostawcą płytek ceramicznych do Polski są Indie. W 2025 r. indyjskie produkty stanowiły ponad 21 proc. sprzedaży na rynku krajowym. Średnia cena importowanych płytek wynosi 23,65 zł za metr kwadratowy, podczas gdy polskie kosztują prawie 35 zł – wyliczyła "Gazeta Wyborcza".

– Te wyższe ceny polskich producentów nie wynikają z ponadprzeciętnych marż, lecz przede wszystkim z wyższych kosztów prowadzenia działalności w Unii Europejskiej, obejmujących koszty energii, systemu ETS, pracy, wymogów środowiskowych oraz standardów jakościowych – zauważył dr Ferdynand Gacki, prezes zarządu Polskiej Unii Ceramicznej, cytowany przez gazetę.

Jak dodał, koszty wytworzenia płytek ceramicznych w 2025 r. były o ponad 40 proc. wyższe niż w roku 2021. Wynika to przede wszystkim z wysokich cen gazu i energii. Wzrosły również koszty surowców, transportu, opakowań oraz wynagrodzeń.

W ubiegłym roku sprzedaż krajowych płytek spadła o 10 proc., a tych z importu zwiększyła się o 20 proc. Oprócz Indii tańsze płytki spoza UE pochodzą także z Ukrainy. Wcześniej na europejski rynek trafiały też towary z Chin, ale Unia wprowadziła cła zaporowe.

Polska Unia Ceramiczna zaapelowała do rządu i instytucji UE o podjęcie pilnych działań na rzecz ochrony europejskiego rynku, uruchomienie systemu rekompensat dla branż energochłonnych oraz stworzenie warunków umożliwiających dalsze funkcjonowanie i rozwój przemysłu ceramicznego w Polsce i Europie.

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