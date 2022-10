Zakończyło się I Podlaskie Forum Ekonomiczne, którego organizatorem był samorząd województwa. Czy jesteście zadowoleni z efektów?

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego:

– Myślę, że możemy śmiało mówić o sukcesie. Było to największe wydarzenie poświęcone polsko-azjatyckiej współpracy gospodarczej w Polsce. Zgromadziło ok. 1000 uczestników, którzy aktywnie brali udział w dyskusjach panelowych, sesjach pytań i odpowiedzi, spotkaniach networkingowych, a także prezentacjach. W Białymstoku po raz pierwszy pojawili się przedsiębiorcy i dyplomaci z Chin, Japonii, Korei Południowej, Malezji Tajlandii i Wietnamu, zainteresowani współpracą z Polską, współpracą z Podlaskiem. O randze tego wydarzenia niech również świadczy fakt, że pojawili się na nim przedstawiciele dużych korporacji azjatyckich: Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Mitsubishi Corporation, Itochu Corporation, Huawei.

Udało się nam dotrzeć do przedstawicieli państw azjatyckich z informacją, że tu jesteśmy i warto z nami działać. To podstawowa i wymierna korzyść – pokazaliśmy się światu. Mam nadzieję, że zaowocuje ona podjęciem konkretnej współpracy. Ale na ocenę rezultatów prowadzonych rozmów, i tych panelowych, a zwłaszcza kuluarowych, jeszcze za wcześnie. Musimy poczekać. Jednak prognozy są optymistyczne.

A na jakiej podstawie wyciąga pan takie wnioski?

Jak deklarowali nam uczestnicy PFE, goście z Azji są zainteresowani nawiązywaniem i dalszym rozwojem współpracy gospodarczej z przedstawicielami województwa podlaskiego. A był to główny powód, dla którego zorganizowaliśmy forum. Mamy nadzieję, że te deklaracje już niedługo przekują się w czyny. Jako samorząd województwa na pewno będziemy wspierać takie działania.

Współpracę nawiążemy również na gruncie bardziej oficjalnym. Szef władz regionalnych stanu Penang w Malezji zamierza złożyć oficjalną wizytę w województwie podlaskim. A stan Penang jest ważnym ośrodkiem produkcji półprzewodników, zwanym czasem Doliną Krzemową Wschodu, więc kontakty z tym regionem mogą przynieść wiele korzyści.

Dlaczego pierwsza edycja forum została poświęcona właśnie Azji?

Azja to ogromny rynek zbytu, a więc i ogromne szanse ekspansji dla naszych przedsiębiorców. Wiele podlaskich firm już odnosi sukcesy na rynkach azjatyckich. Na Daleki Wschód sprzedajemy m.in. produkty mleczarskie, produkty mięsne, specjalistyczne maszyny, rozwiązania teleinformatyczne. Zakres działalności jest duży – od sektorów tradycyjnych po nowoczesne technologie.

Jednak nie tylko rozwój gospodarki stanowił cel forum, ale również – pośrednio – rozwój turystyki. Liczymy, że uczestnicy kongresu przekonali się o tym, jak piękne jest Podlaskie i opowiedzą o tym innym. A to przełoży się na zainteresowanie naszym regionem turystów z Japonii, Korei Południowej, Chin, Malezji, Tajlandii czy Wietnamu.

Z jakiego powodu to właśnie Podlaskie jest miejscem, z którym warto współpracować?

Województwo podlaskie z punktu widzenia krajów Dalekiego Wschodu jest bramą do Unii Europejskiej. W środku Europy, na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych, między Wschodem a Zachodem oraz między Północą a Południem. To właśnie tutaj zaczyna się wspólny rynek europejski.

Z punktu widzenia innych inwestorów, bez względu na ich pochodzenie, współpraca z nami po prostu się opłaca. Mamy wiele atutów: położenie, o którym już mówiłem, nieskażone środowisko przyrodnicze, ulgi i preferencje dla biznesu i przede wszystkim – prężne, innowacyjne firmy, które są liderami w Europie i na świecie w produkcji rolno-spożywczej, metalowej, szkutniczej.

Czy to będzie zasada, że każda edycja to konkretny kierunek świata?

Tak, ideą forum, którą oczywiście będziemy rozwijali w kolejnych latach, jest koncentracja na wybranym regionie świata, którego przedstawiciele w danym roku zostaną zaproszeni do Białegostoku.

Taka formuła pozwala w większym stopniu na osiągnięcie efektów niż konferencja poświęcona ogólnie gospodarce. Nie rozpraszamy się na wielu obszarach, tylko koncentrujemy na wybranej części świata.

A spotkania osobiste to najlepszy sposób na budowanie relacji. Dlatego cieszę się, że po dwóch latach przerwy wywołanej pandemią, mogliśmy zorganizować takie wydarzenie.

Podlaskie Forum Ekonomiczne