Wołyń bez ochrony

11 lipca 1943 r. banderowcy przystąpili do generalnej rozprawy z Polakami na Wołyniu. Ten dzień przeszedł do historii jako krwawa niedziela. Jednocześnie zaatakowanych zostało 99 polskich miejscowości. W straszliwych męczarniach zginęły tysiące cywilów. Kobiety, mężczyźni i dzieci. Było to apogeum ludobójstwa.