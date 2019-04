Zaskakująca wypowiedź Tomasza Lisa ws. strajku nauczycieli

Lis stwierdził, że jego zdaniem nauczyciele powinni zawiesić protest. Szef "Newsweeka" zapewnia, że popiera dążenia protestujących, ale uważa, że nauczyciele nic nie są w stanie uzyskać od obecnej władzy. W tej sytuacji nauczyciele powinni zawiesić strajk – uważa Lis.

"Poparłem strajk nauczycieli. Zdobyli sympatię milionów Polaków. Ale od tej władzy nic nie dostaną. A kontynuując strajk stracą tę sympatię. Powinni go więc zawiesić. My powinniśmy im to ułatwić. Zwycięstwo nauczycieli jest tak bliskie jak zwycięstwo demokratów. Wspólna sprawa" – napisał naczelny "Newsweeka" na Twitterze.