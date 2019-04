Trzaskowski niezadowolony z decyzji sądu. "Informuję, że jeżeli po raz kolejny..."

Taksówkarz celowo potrącił rowerzystę. Usłyszał zarzuty, grozi mu więzienie

Do zdarzenia doszło wczoraj rano, we wrocławskim Parku Skowronim. Potrącony przez taksówkarza rowerzysta trafił do szpitala, kierowca samochodu usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.