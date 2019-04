Wałęsa: Udowodniłem, że mnie wrabiano. Liczę, że coś zrobicie

We wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym były prezydent odniósł się do wygranego w ostatnim czasie procesu z Krzysztofem Wyszkowskim. Zdaniem Wałęsy, wygrana ta oznacza udowodnienie, iż wcale nie był Tajnym Współpracownikiem o pseudonimie Bolek.

"Rodacy a mówiłem. Co powiecie dziś kiedy udowodniłem że wrabianie mnie w podejrzenia o współpracę z SB jest wymyślone, że to fałszerstwo zapoczątkowane w PRL, a potem kontynuowane przez moich kolegów, ale przeciwników w Wolnej Polsce, finalnie w IPN sfałszowanymi teczkami Kiszczaka" – napisał na Facebooku. Lech Wałęsa zwrócił się do historyków, grafologów, dziennikarzy i polityków. "Braliście udział w niszczeniu mojego życiorysu" – podkreślił.

Były prezydent napisał o "kryminale" jakiego - jak stwierdził - dopuścił się Instytut Pamięci Narodowej kłamiąc na jego temat. Wyrazi l pogląd, że tej sprawy nie wolno tak zostawić. "Liczę że zrobicie coś. Zwykła przyzwoitość kłania się. Tego tak nie można zostawić. Służę dokumentami, świadkami, faktami" – skwitował.