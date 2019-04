"Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków, UE". Mentzen ogłasza "piątkę Konfederacji"

Mentzen przekonywał, że wraz z innymi działaczami Konfederacji bardzo poważnie podchodzi do zbliżających się wyborów. Polityk stwierdził, że w celu uzyskania jak najlepszego wyniku, politycy przeprowadzają badania, aby wiedzieć, co mówić do swoich wyborców.

– Z tego powodu w sposób naukowy wyszło nam pięć postulatów. Nazwijmy to „piątką Konfederacji”. Właśnie je ogłaszam światu po raz pierwszy – mówił Mentzen.

"Piątka Konfederacji" ogniskuje się wobec sprzeciwu dla Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków oraz Unii Europejskiej. Jego zdaniem postulaty dotyczące właśnie tych tematów najlepiej trafiają do wyborców Konfederacji.

– To najlepiej trafia do naszych wyborców i tego oni od nas chcą najlepiej słuchać. I z tego powodu wyborcy w sondażach mówią, że będą na nas głosować. My świadomie podbieramy wyborców PiS-owi i oni to zauważyli – przekonywał.

Mentzen odniósł się też do niedawnych ataków na Konfederację ze strony redaktora naczelnego "Gazety Polskiej" Tomasza Sakiewicza oraz byłego szefa MON Antoniego Macierewicza. – W momencie w którym w sondażach nam drgnęło, w wewnętrznych sondażach PiS-u wyszło, że mamy 7-8 proc., zaczęli z jednej strony pompować Kukiza, a z drugiej strony rozpoczął się wściekły atak na Konfederację – mówił wiceprezes partii KORWiN.

Mentzen przekonywał, że Konfederacja punktuje rządzących, wskazując na niezrealizowane obietnice, jakie PiS złożył prawicowym wyborcom w 2015 roku. Polityk zwrócił uwagę na fakt, że partia Jarosława Kaczyńskiego nic nie zrobiła w sprawie prawa aborcyjnego, dopuściła do ofensywy LGBT czy wpuściła tysiące imigrantów do Polski. Mentzen podkreślił też, że to za rządów PiS doszło do kryzysu na linii Polska-Izrael. Jego zdaniem kierownictwo PiS podjęło już decyzję o wypłaceniu 200 miliardów dolarów na rzecz roszczeń żydowskich.

Mentzen o "piątce Konfederacji"

"Piątka Konfederacji" wywołała spore poruszenie w internecie. Sławomir Mentzen odniósł się do tej sprawy w swoim wpisie na Facebooku

"Jest całkowicie oczywiste, że to co nazwałem piątką Konfederacji to:

1. Sprzeciw względem roszczeń do mienia bezspadkowego.

2. Sprzeciw wobec promocji LGBTWTF w szkołach.

3. Sprzeciw wobec aborcji.

4. Sprzeciw wobec wysokich i skomplikowanych podatków.

5. Sprzeciw wobec obecnej Unii Europejskiej" – napisał polityk na Facebooku.

Polityk podkreślił, że specjalnie uprościł swój przekaz do granic, gdyż tylko w tej formie może dotrzeć do szerszego elektoratu. "Uproszczony przekaz trafia do wyborców. Ocenicie to za miesiąc" – stwierdził Mentzen.