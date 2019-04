Guo Ping z Huawei: Mam nadzieję, że Polska oprze się presji potęg światowych

Spotykamy się w Shenzhen na terenie starego kampusu Huaweia. Konferencja prasowa odbywa się w bardzo eleganckiej, jednopiętrowej willi z wyjściem na ogród, gdzie po sztucznym stawie pływają czarne łabędzie. Na wszystkich kampusach firmy można znaleźć właśnie takie ptaki. Mają one przypominać o możliwości nadejścia złych czasów.

Globalna współpraca

Od momentu oskarżeń o szpiegostwo i aresztowań pracowników Huaweia, firma zmieniała swoją politykę transparentności i komunikacji z mediami. Otwierają dla dziennikarzy drzwi kampusów, laboratoriów, a nawet fabryk. Mamy również unikalną szansę zadawać pytania jednemu z przechodnich prezesów firmy (Rotating Chairman) – Guo Pingowi. Wokół stołu siadają dziennikarze z Polski, Austrii i Turcji.

– Jako dziecko uczyłem się, że Polska jest krajem, który przeciwstawiał się w swojej historii wielkim potęgom i walczył o swoje wartości. Dlatego jestem przekonany, że naród polski może wydawać własne osądy, opierając się presji najsilniejszych gospodarek na świecie – wita nas po mandaryńsku Guo Ping, Rotating Chairman Huaweia. Wspomina jeszcze o trzech inspirujących dla niego Polakach: Koperniku, Chopinie i Skłodowskiej-Curie.

Zaczynamy rozmowę na temat nowych technologii. Guo Ping zwraca uwagę, że firmy amerykańskie znajdują się w światowej czołówce w wielu dziedzinach. Jednak w dobie Internetu możliwe jest, aby inne kraje – m.in. Polska, Austria, Turcja czy Chiny – objęły przywództwo w niektórych obszarach. – W erze cyfryzacji i inteligentnych technologii kraje powinny prowadzić szeroko zakrojoną, globalną współpracę, aby wykorzystywać mocne strony innych podmiotów i czynić swoje produkty oraz rozwiązania bardziej konkurencyjnymi – podkreśla.

Cyberbezpieczeństwo

Na pytanie o to, jak użytkownicy będą mogli znowu zaufać smartphonom i innym narzędziom elektronicznym Huaweia, Guo Ping odpowiada, że ich firma jest wyłącznie dostarczycielem sprzętu, ale nie tworzy sieci komunikacyjnych, ani nie gromadzi danych użytkowników, to leży w gestii operatorów sieci komórkowych. – W Huawei rozumiemy, że bezpieczeństwo cybernetyczne jest ważne dla ogółu społeczeństwa. Dlatego też jesteśmy gotowi stale poprawiać nasze rozwiązania w tym obszarze – zapewnia. – W tym celu Rada Dyrektorów Huawei podjęła decyzję o zainwestowaniu 2 miliardów dolarów w stworzenie niezawodnych procesów bezpieczeństwa cybernetycznego w ciągu najbliższych pięciu lat. Zakończyliśmy już projektowanie ogólnego planu dla tego przedsięwzięcia – dodaje.

Guo Ping wyraża również nadzieję, że wszystkie pozostałe podmioty z tego sektora będą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego. Zaznacza również, że ochrona prywatności pozostaje głównym priorytetem dla Huawei, a firma nigdy nie podejmie działań, które mogłoby naruszyć prywatność użytkowników. – Chcemy wykorzystać wszystkie dostępne technologie, aby rozwiązać wszelkie problemy techniczne i zapewnić bezpieczeństwo sieci. Niemniej, aby umożliwić tworzenie bezpiecznych i godnych zaufania sieci, dostawcy sprzętu, operatorzy sieci, konsumenci i organy regulacyjne muszą ze sobą współpracować – podkreśla.

Huawei w Polsce i Europie

Na pytanie o współpracę z polskimi podmiotami, Rotating Chairman podkreśla, że Polska poczyniła znaczne postępy w transformacji cyfrowej. Nadal jednak pozostaje w tyle za niektórymi większymi krajami, takimi jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja. Szacuje on, że gdyby Polskie władze wyłączyły Huawei z budowy sieci 5G, to według ich wyliczeń koszty wzrosłyby o prawie 10 miliardów euro [przyp. red. kwotę trudno zweryfikować z uwagi na brak podobnych oszacowań innych podmiotów]. W wyniku tego kraj znalazłby się dwa lata w tyle za państwami, które wybrały rozwiązania Huawei. Skutkowałoby to również znacznym wzrostem cen usług komunikacyjnych dla konsumentów. – Mam nadzieję, że Polska oprze się presji największych potęg światowych i podejmie decyzję w oparciu o interesy kraju i jego mieszkańców – oświadcza Guo Ping. Należy dodać, że niemal dzień po tych oświadczeniach, Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce, wezwała Polaków do bojkotu produktów chińskiej firmy.

Guo Ping przypomina na koniec, że otwarte przez Huawei w Brukseli centrum bezpieczeństwa cybernetycznego ma za zadanie budować bezpieczny i przejrzysty mechanizm dla UE i Europy. W tym celu Huawei, wspólnie z zainteresowanymi stronami, kontynuuje odpowiednie prace. Docenił też niedyskryminacyjną politykę Niemiec wobec poszczególnych dostawców. Rotating Chairman ma jednocześnie nadzieję, że podobne podejście zaprezentują wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Wstajemy od stołu z poczuciem, że cyberbezpieczeństwo jest równie politycznym zagadnieniem, jak technologicznym. Dodatkowo robię kilka zdjęć naszej konferencji prasowej, które z chęcią wrzuciłabym na Twittera. Jednak przypominam sobie, że wszystkie amerykańskie media społecznościowe są blokowane w Chinach. Zdjęcie mogę przesłać przez WeChat, ale kto z Państwa je wtedy zobaczy?

