Kaczyński zaskoczył mieszkańców Pułtuska. "Znam piosenki Bayer Full i wcale się tego nie wstydzę"

– My wiemy, co trzeba robić, by Polska była silniejsza, a każdy patriota chce żeby była silniejsza, dostatniejsza, szczęśliwsza – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas pikniku patriotycznego w Pułtusku. Polityk na koniec swojego wystąpienia zaskoczył mieszkańców.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło przyjechali dzisiaj na piknik patriotycznym w Pułtusku. Nie mniej emocji niż samo spotkanie z politykami, budzi koncert, który rozpocznie się o godzinie 16. Po wystąpieniach premiera i prezesa PiS, dla mieszkańców zagra bowiem znany zespół disco polo Bayer Full. – Ja muszę niestety udać się w dalszą podróż, takie są okoliczności i dlatego bardzo przepraszam, bardzo chętnie bym wysłuchał koncertu – stwierdził kończąc swoje wystąpienie Jarosław Kaczyński. – Ale naprawdę nie jest tak, że ja nie znam tych piosenek (zespołu Bayer Full – red.), może nie wszystkie, ale wiele znam i wcale się tego nie wstydzę – śmiał się polityk. – Tylko ludzie, którzy mają kompleksy się takich rzeczy wstydzą, a ja kompleksów nie mam i wy państwo też nie macie – dodał Kaczyński. Czytaj także:

