Były radny PiS został pobity, gdy roznosił ulotki wyborcze. Brudziński: Gdzie jest granica zbydlęcenia?

Prof. Maliszewski: Po wystąpieniu Jażdżewskiego Kaczyński może przedstawić się jako obrońca...

Kłopoty wizerunkowe są już podczas kampanii wyborczej. Jeśli ktoś ma wyobraźnię, to na pewno będzie się jednak zastanawiać, co będzie dalej. Co by się działo, gdyby Koalicja Europejska miała tworzyć rząd? Nie dotyczy to tylko kwestii...