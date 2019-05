Timmermans narusza suwerenność Polski

Wojciech Wybranowski: Parlament Europejski uchwalił rezolucję, według której działalność środowisk pro-life i sprzeciw wobec przywilejów LGBT to zachowania godzące w prawa człowieka. Wezwał również Komisję Europejską do działań na rzecz postulatów organizacji feministycznych i ideologii gender…

Ryszard Czarnecki: Ostatnie podrygi zdychającej ostrygi” – mówią niektórzy złośliwcy. Chciałoby się tę sytuację skomentować prześmiewczo, ale sprawa jest poważna. Od kilku miesięcy obserwujemy próby dopychania kolanem różnych regulacji, rezolucji mających bardzo jednoznaczny lewicowo-liberalny charakter ideologiczny. Te gwałtowne wysiłki, aby przed wyborami europejskimi 26 maja tę „wajchę” w PE w Brukseli i Strasburgu przesunąć jak najbardziej w lewo, mogą i śmieszyć, i irytować, ale to w zasadzie, w wymiarze politycznym, dobra wiadomość. Dobra, ponieważ oznacza, że liberałowie i lewica, uchwalając dziś bardzo zideologizowane rezolucje i korygując dyrektywy, już wiedzą, że w przyszłym europarlamencie będzie im znacznie trudniej pozyskać większość pozwalającą na przepychanie takich kwestii. I że dla nich to ostatni moment, by takie rewolucyjne, lewackie historie wymuszać na Parlamencie Europejskim. Po majowych wyborach będzie im już dużo trudniej.