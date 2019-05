"Inaczej obudzimy się w landzie...". Pawłowicz ostrzega

"To już nie żarty" – pisze Pawłowicz w temacie zbliżających się wyborów. Jej zdaniem Polacy stanęli przed wielkim wyborem.

Poseł nawiązała do dzisiejszych wystąpień Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, którzy apelowali do obywateli, aby wzięli udział w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

"Ostatnie 14 dni nie tylko opowiadajmy na TT i fb o wyborach, jedźmy też poza duże miasta.Mobilizujmy! Opozycja to robi..Inaczej obudźmy się w landzie.." – napisała na Twitterze.

Jej zdaniem w wybory powinni szczególnie zaangażować się mieszkańcy wsi oraz małych miejscowości, gdyż to oni mogą najwięcej stracić na zwycięstwie Koalicji Obywatelskiej.

