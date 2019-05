"Jeśli ktoś się wstydzi przed wyborami...". Kampania Przeciw Homofobii krytykuje Grupińskiego

W weekend sieci pojawiło się nagranie z politykiem Platformy Obywatelskiej Rafałem Grupińskim. Poseł został zapytany o to, co Koalicja Europejska planuje zrobić z postulatem legalizacji związków partnerskich. Odpowiedź może wielu wyborców Koalicji zaskoczyć. Polityk był bardzo szczery. – Na pewno w tej sprawie działać progresywnie. Ale po dwudziestym którymś października – odparł Rafał Grupiński. – Po prostu musimy prowincje przyciągnąć do głosowania. (…) Stąd też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo. Może to Rafał mówił w Warszawie, ale my już tego nie możemy mówić w... czy Świebodzinie. Tam nas ludzie przepędzą. To jest problem – dodał polityk.

Co na to środowiska LGBT? – Panu posłowi się tak naprawdę wymsknęła strategia partyjna, która zakłada schowanie LGBT do szafy. Ale tę strategię widać. Teraz realizujemy program "Come out" dla partii, które popierają kwestie naszej społeczności w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Właściwie wszystkie partie, oczywiście niestosujące mowy nienawiści, podpisały tę deklarację, oprócz PO i PSL – mówi w rozmowie z portalem Onet Mirosława Makuchowska z Kampanii Przeciw Homofobii.

Co ciekawe, według organizacji obietnica, że po wyborach Platforma powróci do tematu homozwiązków, jest niezbyt realna: – Obietnica, że po wyborach wrócimy do rozmowy, powtarza się jak dzień świstaka. Ale społeczność LGBT nie jest głupia. Jeśli ktoś się nas wstydzi przed wyborami, to po wyborach na pewno nic nie zrobi. Tutaj nie ma wątpliwości.

