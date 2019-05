Trąba powietrzna na Lubelszczyźnie. Na miejsce jedzie premier

Radziwiłł o atakach na premiera: Chodziło nie o prawdę, ale żeby uderzyć

Chodzi o zaszkodzenie samemu premierowi i Prawu i Sprawiedliwości w przededniu wyborów. Tu nie chodzi o prawdę. Tu mamy do czynienia z manipulacją i nadinterpretacją. Chodzi o to, żeby uderzyć. A najbardziej przykre, że robią to media...