Dziennikarz BBC zadał pytanie wicepremier. Mocna odpowiedź Beaty Szydło

– Na początku wyprowadziła pani wszystkie unijne flagi ze swojego biura, a teraz pani startuje do Parlamentu Europejskiego – powiedział dziennikarz BBC World News na konferencji w Warszawie. Tym niespodziewanym pytaniem pracownik brytyjskiej stacji nawiązał do roku 2015. Beata Szydło obejmowała wówczas funkcję premiera.

Co na to polityk? – To jest kłamstwo wierutne. Napisałam na Twitterze, w odpowiedzi do polityków Platformy Obywatelskiej, że jeżeli będą rozpowszechniać takie kłamstwo, to w trybie wyborczym będą mnie musieli przeprosić. Dlatego, że flagi europejskie cały czas są w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i również były w moim gabinecie. Nikt flag europejskich nie wyprowadzał – zapewniła Szydło. I dodała: – Wielokrotnie politycy, premierzy różnych rządów, podczas konferencji prasowych państw członkowskich też mają tylko flagę narodową. Jest to rzecz naturalna, a to, co rozpowszechniają politycy Platformy, to jest kłamstwo.

Wirtualna Polska przypomina jednak wypowiedź Beaty Szydło z listopada 2015 roku. – Cieszę się, że w tych trudnych czasach jesteśmy członkiem UE i NATO. Natomiast przyjęliśmy taką zasadę, i tak to będzie realizowane, że posiedzenie polskiego rządu, wypowiedź po posiedzeniu polskiego rządu będziemy realizować na najpiękniejszych, moim zdaniem, biało-czerwonych flagach – mówiła wówczas jako szefowa rządu.